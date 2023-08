Oleander se zalijeva tri puta tjedno, cvjetove režite u jesen

Oleander je iznimno atraktivna biljka i često se sadi u dvorištima te je zaštitni znak Mediterana, a krase ga bujni cvjetovi različitih boja, od crvene, ružičaste pa do bijele boje.

Naraste od 2,5 do 4,5 metara, ponekad čak i do šest metara. Sadi se na mjestu gdje će imati sunca minimalno 8 sati ili u djelomičnoj sjeni. Zalijeva se po potrebi, a kada je tek posađen to je otprilike 3 puta tjedno.

Tijekom ljetnog perioda može se dodatno zalijevati jer se tlo brže suši. Cvjeta do kasne jeseni. Tada je poželjno odrezati cvjetove kako bi se biljka obnovila i bila spremna za cvjetanje za sljedeće ljeto.