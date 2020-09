Omiljena boja otkriva tip libida: Plavu vole savršeni ljubavnici, bijelu sramežljivi, a žutu pasivni

<p>Odaberite najdražu boju, i vi i partner, jer to pokazuje kakav tip libida imate koliko ste po pitanju seksa kompatibilni jedno s drugim.</p><h2>Smeđa</h2><p>Ljudi kojima je smeđa omiljena boja pravo su "blago" svojim partnerima. Njihovi su osjećaji duboki, oni su topli i vrlo emotivni te osjetljivi na tuđe potrebe. Kako su vrlo senzualni, s njima je svako doba pravo za seks - gotovo uvijek su spremni i voljni. Nikad im ne možete dovoljno puta reći "volim te".</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Romantične scene poput zagrljaja ispred kamina, šetnje na kiši ili pravljenje snjegovića ljubiteljima smeđe emocionalna su "hrana". Jedino što im je važno u seksu je da imaju dovoljno vremena te privatnosti kako bi se prepustili strastima.</p><p>Ipak, s njima morate paziti što pričate, jer su u stanju okončati vezu ako im se ne obraćate s poštovanjem.</p><h2>Crvena</h2><p>Ljudi koji vole crvenu boju u pravilu su vrlo strastveni u krevetu. Vrlo se lako uzbuđuju te su seksu vole uživati na sve moguće načine. To uključuje puno eksperimentiranja, kao i nedostatak tabua. Ako se "zapale" potrebni su sati da bi se "ohladili".</p><p>Ako se u odnosu nađe dvoje ljubitelja crvene, tada slijedi vatromet koji bi posramio i najveće ljubitelje erotike. Ovaj tip često inicira seks te su najčešće ona dominantna strana u odnosu.</p><h2>Žuta</h2><p>Ako ste vi ili vaš partner ljubitelji žute boje, to znači da je vaš libido vrlo kompleksan te se najčešće prilagodi situaciji te trenutnim osjećajima. Iako su strastveni, najčešće su u ulozi onih koji ugađaju partneru te nastupaju više kao pasivna strana.</p><p>Imaju velik seksualni potencijal, no rijetko se dovoljno oslobode da ga drugoj strani pokažu.</p><h2>Crna</h2><p>Oni koji se odluče za ovu boju najčešće ju biraju po inerciji, tj. nemaju volje previše razmišljati o postavljenom pitanju. Osim toga su promjenjiva raspoloženja i najbolje funkcioniraju pod pritiskom.</p><p>Budući da se crna ne povezuje s libidom, pokušajte pronaći drugu omiljenu boju kako bi odgonetnuli svoj seks-tip.</p><h2>Plava</h2><p>Ljubitelji plave boje odlični su seksualni partneri. Obraćaju pažnju na želje i potrebe druge strane, a vođenje ljubavi smatraju umjetnošću. Suptilni su i nisu vulgarni.</p><p>Žene koje vole plavu u potpunosti se i bez zadrške prepuštaju užitku u seksu, a kao i muškarci veliki su ljubitelji predigre bez koje ne mogu zamisliti dobar seks. I u braku su dobri partneri, jer su odani i vjerni.</p><h2>Bijela</h2><p>Za ljubitelje ove boje, seks je nešto što često smatraju "tabuom" i nečim o čemu se ne govori javno. Oni vode ljubav u mraku, nemaju puno samopouzdanja te su općenito poprilično kruti i tradicionalni.</p><p>Žene koje vole ovu boju najradije bi vodile ljubav odjevene, dok muškarci neće ni pomisliti na seks ako se nisu prije otuširali.</p><h2>Siva</h2><p>Ljubitelje ove boje može se opisati kao neodlučne. Čak i njihov odabir boje govori o njihovoj neodlučnosti, jer sivu doživljavaju kao boju koja nije pretjerano "odlučna".</p><p>U seksu ne uživaju pretjerano te ga doživljavaju kao "zadaću". Najbolje im je u odnosu s drugim ljubiteljem sive, jer su tada njihove potrebe tj. njihov manjak usklađene.</p><h2>Ružičasta</h2><p>Ljubitelji ove boje često odbijaju odrasti u životnim pitanjima, pa tako i u pogledu seksa. Žene koje vole ružičastu velike su kokete koje vole zadirkivati, dok su muškarci pravi ženskaroši.</p><p>Imaju libido poput tinejdžera, a seks doživljavaju kao isključivo fizičku potrebu, no rijetko kao vođenje ljubavi.</p><h2>Zelena </h2><p>Ljubitelji ove boje djeluju svježe i nevino u svom pristupu seksu. Muškarci koji vole ovu boju često su nespretni u krevetu, no to djeluje šarmantno i slatko.</p><p>Zeleni ljubavnici su nježni, no ne i istinski strastveni. Odaberete li ih za svog partnera, nikad se nećete morati brinuti oko toga hoće li biti nevjerni.</p><h2>Ljubičasta</h2><p>Ljubitelji ove boje često sami sebe smatraju previše sofisticiranima za valjanje po krevetu. Žene koje vole ovu boju su ona vrsta koja ne može podnijeti neurednu frizuru, a muškarci seksu pristupaju kao poslu.</p><p>Često se više koncentriraju na vlastiti užitak, nego na zadovoljstvo partnera.</p><h2>Narančasta</h2><p>Ljubitelji ove boje su vrlo maštoviti i prednjače po broju seksualnih fantazija koje imaju. Seks doživljavaju kao filmsku scenu u kojima oni imaju glavnu ulogu.</p><p>Muškarci koji vole ovu boju će povlačiti partnericu za kosu, a žene obavezno ostavljati tragove svojih noktiju na leđima partnera.</p><h2>Niti jedna boja</h2><p>Ako tvrdite da nemate preferenciju po pitanju boja, tada pogledajte kojim ste bojama najčešće okruženi ili ih nosite na odjeći. Sada se vratite na početak i odaberite boju koja se najčešće pojavljuje oko vas i na vama.</p>