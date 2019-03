On ima 85, ona 189 kilograma: 'Boli nas kada nam se smiju...'

Postoje predrasude prema muškarcima koji su u vezi s debljim ženama, kao i obrnuto. Mislim da je to zato što debele ljude većina smatra nepoželjnima, kaže Anthony Piersanti (36), iz Peoria u Arizoni. On teži oko 85, a njegova supruga Jean oko 189 kilograma. Zajedno su od 2006., vjenčali su se 2010. i kažu da su par kao i svaki drugi.

- Ako vas privlači netko s plavom kosom, smeđim očima, ili velikim stopalima, ili nečim drugim što vam se sviđa, to je vaša stvar. I ne znači da je u pitanju neki fetiš, nego privlačnost - kaže Anthony, inače voditelj vinskog podruma, koji se često suočava s komentarom da ima fetiš na debele komade.

Njegova supruga Jean, koja ima 47 godina, tvrdi kako nikad nije bila s muškarcem koji voli njeno tijelo kao što ga voli Anthony te dodaje kako i nju uznemirava kada ljudi kažu da je u pitanju fetiš.

- Tužno je to što me ljudi ne vide kao čovjeka, zato što sam debela – kaže.

Usprkos predrasudama s kojima se često suočavaju, oni su vrlo pozitivni i kažu da im ni najmanje ne smeta mišljenje drugih. No Anthony kaže kako mu je trebalo više vremena da si prizna da voli deblje djevojke. Usporedio je svoje iskustvo s iskustvom članova LGBTQ zajednice, koji se boje otkriti svoju seksualnost zbog osuda okoline.

- U srednjoj školi izlazio bih s mršavijim djevojkama, jer to je ono što se očekuje, ali uvijek su me privlačile deblje cure. I osjećao sam se loše, jer sam želio izaći s nekima od njih, ali sam znao da bi mi to izazvalo probleme - kaže. Tako se pretvarao da je netko drugi, a čovjek se tako otuđuje od onoga što jest, dodaje Anthony. Zbog toga je godinama bio u depresiji.

- Pretpostavljam da je slično i s ljudima iz LGBTQ zajednice koji moraju objaviti svoje sklonosti pred članovima obitelji i prijateljima - dodaje Anthony te kaže da je s vremenom ipak počeo izlaziti s debljim djevojkama. Zbog toga je izgubio prijatelje, obitelj ga je gledala malo čudno, no nije se dao smesti.

Kada je jednog dana čuo da Jean treba prijevoz do Renoa u Nevadi, kako je išao tamo, ponudio je da ju preveze. Putem su razgovarali, no nisu ni pomišljali da će se opet vidjeti. Četiri godine kasnije bili su u braku i sve vrijeme provode zajedno.

- Čak i radimo sve zajedno. osim nekih stvari kod kojih postoje ograničenja zbog težine. pa je Anthony tako sam skakao padobranom - kaže Jean u šali.

Zajedno se prisjećaju jednog jako neugodnog iskustva, kad su u jednom noćnom klubu zaplesali, jedan je čovjek počeo buljiti u njih.

- Rugao se i govorio svim svojim prijateljima da nas pogledaju kakvi smo. Otišao sam do njega i gotovo zaplakao pred njim, rekavši mu: 'Znaš li koliko si nas time povrijedio, a misliš da je smiješno'. No najčešće se više niti ne obazirem, kaže Anthony.

Iako ju komentari više ne smetaju, Jean kaže kako pokušava izgubiti na težini, ali ne toliko zbog izgleda, koliko zato da bi mogla pratiti muža na njegovim avanturama.

- Na žalost, samo sebe mogu kriviti kada ne mogu sudjelovati u takvim stvarima. No svejedno sam sretna. Mislim da sam lijepa i da imam puno toga za ponuditi partneru - kaže Jean.

Anthony se slaže i sretan je što konačno živi onako kako je oduvijek želio, sa ženom koju voli.

- Čovjek mora prihvatiti svoje želje i živjeti u skladu s njima da bi bio sretan - kaže, dok Jean ističe kako izbor partnera ne bi trebao ovisiti o težini, već o tome možete li se smijati s nekim i imati u njega povjerenje.