'Oni koji se ne žele cijepiti tako mogu potaknuti širenje bolesti'

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je ljude koji se odbijaju cijepiti jednom od 10 glavnih prijetnji globalnom zdravlju u 2019. godini, istaknuo je dr. Amesh Adalja s američkog Sveučilišta Johns Hopkins u Marylandu.

To znači da bi ljudi koji se ne cijepe mogli postati opasni za globalno zdravlje kao HIV, piše Daily Mail.

- Naravno da izbjegavanje cijepljenja, dobrovoljno ljudsko ponašanje, ne može biti u istoj kategoriji kao HIV, virus koji je ubio 35 milijuna ljudi, no nepovjerenje prema cijepljenju može dovesti do globalne zdravstvene krize kao HIV - objasnio je dr. Adalja.

Tvrdi da su cjepiva pomogla iskorijeniti ili gotovo iskorijeniti nekoliko bolesti, uključujući velike boginje, dječju paralizu i difteriju. Dodaje da ljudi sada imaju 'luksuz' umiranja od bolesti poput raka jer više ne umiru od zaraznih bolesti. No nepovjerenje prema cijepljenju dovelo je do toga da neki nisu cijepili svoju djecu, što je potaknulo izbijanje bolesti koje nisu viđene godinama, kao što su zaušnjaci i ospice.

Ugledni hrvatski pedijatar prim. dr. sc. Darko Richter smatra da tvrdnje ovog američkog liječnika nisu pretjerane. Upozorava da ljudi koji se odbijaju cijepiti prvenstveno mogu sami oboljeti, a onda naravno mogu zaraziti i druge koji nisu cijepljeni, bilo vlastitom krivnjom ili jer nisu bili u mogućnosti primiti cjepivo. Ljudi koji se ne žele cijepiti tako mogu potaknuti širenje bolesti protiv kojih su se trebali cijepiti, primjerice difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, hepatitisa B, zaušnjaka, ospica...

- No da bi nešto bilo globalna prijetnja, onda treba postojati i globalno cijepljenje, pa tek onda kad bi ono izostalo, postalo bi globalna prijetnja. No budući da se na svijetu se od sedam milijardi ljudi ne cijepi više od dvije, tri milijarde, to će biti prijetnja samo tamo gdje se cijepilo pa se prestalo cijepiti, i doći će do situacija koje se zbivaju u područjima gdje se ne cijepi redovito. Naime, kod prestanka cijepljenja postoje rizici da se sve te bolesti protiv kojih se cijepi vrate, jer klice koje ih uzrokuju nisu nigdje nestale s tog područja. Cijepite se protiv klica koje su tu, a ne kojih nema - objašnjava liječnik.

- Ako netko s područja na kojem se ljudi ne cijepe prenese klice na područje u kojem su ljudi cijepljeni, neće se dogoditi ništa, no ako ljudi nisu cijepljeni može nastati epidemija. Primjerice Albanija je imala epidemiju polija zadnjih nekoliko godina. Da mi nismo stalno cijepljeni protiv polija (virusa koji izaziva dječju paralizu), to bi se prenijelo kod nas jer klice 'putuju'. Proširilo bi se kod nas, od nas u Njemačku, itd. Ako zaraženi dođe na područje na kojem se ljudi ne cijepe, buknut će epidemija, odnosno bolest se može proširiti među onima koji nisu cijepljeni - objasnio je dr. Richter.