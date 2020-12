Onkološki pacijenti s koronom mogu biti zarazni mjesecima?

<p>Pacijenti oboljeli od Covida-19, koji su zbog onkoloških oboljenja istodobno podvrgnuti kemoterapijama ili zračenju, oblicima liječenja karcinoma koji slabe njihov imunosni sustav, mogu ostati zarazni i širiti koronavirus i dulje od dva mjeseca od početka zaraze, pokazali su rezultati istraživanja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Margareta ima 99 godina i uspješno je preboljela korona virus</p><p>Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) trenutačno preporučuje zdravstvenim radnicima da tijekom liječenja takvih pacijenata kojima je ugrožen imunosni sustav, primijene dodatne mjere opreza, poput nošenja respiratornih umjesto kirurških maski za lice te da izoliraju pacijente do 20 dana nakon pojave simptoma.</p><p>U novom istraživanju stručnjaci su analizirali uzorke sline i briseve 20 imunosuprimiranih pacijenata koji su bolovali od raka, a istodobno su bili zaraženi koronavirusom. Ustanovili su da je troje pacijenata obuhvaćenih istraživanjem bilo zarazno i dulje od tri tjedna nakon pojave simptoma, a jedan od njih bio je zarazan čak 61 dan. </p><p>Troje pacijenata je u prethodnih šest mjeseci bilo podvrgnuto ili transplantaciji matičnih stanica ili terapiji genetski modificiranim imunološkim stanicama nazvanim CAR T-stanice. Kod dvoje se razvio težak oblik Covida-19 i pokazalo se da nijedan od spomenutih onkoloških pacijenata nije imao antitijela na virus.</p><p>Aktualne javnozdravstvene preporuke za pacijente s Covidom-19 i slabim imunosnim sustavom utemeljene su na limitiranim podacima i vjerojatno će ih trebati revidirati, ističu znanstvenici u pismu objavljenom u časopisu New England Journal of Medicine.</p><p>- Iz nekoliko ranijih istraživanja znamo da, ako spadate među zdrave osobe, nakon prvog tjedna bolesti više niste zarazni, no o imunokompromitiranim pacijentima znamo vrlo malo - napisala je dr. <strong>Mini Kamboj</strong>, jedna od autorica istraživanja iz Centra za rak 'Memorial Sloan Kettering'.</p><p>Dodala je da se još ne može sa sigurnošću reći je li onkološki pacijent koji boluje od Covida-19 zarazan i tri tjedna od početka zaraze i trebaju li medicinsko osoblje i članovi njihovih obitelji provoditi mjere predostrožnosti i dulje od toga.</p><p>Premda će samo mali broj pacijenata koji istodobno boluju od nekog oblika karcinoma i od korona virusa vjerojatno ostati zarazan dulje vrijeme, 'u svakom slučaju postoji rizik o kojemu moramo ozbiljno razmisliti. Moramo stalno imati na umu da bi imunokompromitirani pacijenti mogli biti zarazni za ljude oko sebe i dulje od očekivanog vremena'.</p>