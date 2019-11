Opasni RSV virus: Ne ljubite bebe ako mislite da ste bolesni

Djeca mlađa od šest mjeseci posebno su izložena riziku da razviju respiratorni sincicijski virus (RSV).

Virus uzrokuje simptome slične blagoj prehladi pa nemojte ljubiti djecu ako se osjećate bolesno kako biste spriječili širenje infekcija. Najveći broj infekcija dokazan je u zimskim mjesecima, tj. od studenog do ožujka, pa pripazite na djecu tijekom nadolazećih blagdana.

Širi se i zrakom - kihanjem i kašljanjem. Uz to, preživljava do sedam sati na radnim plohama te do nekoliko sati na korištenim maramicama. Mogućnost infekcije RSV-om veća je na mjestima gdje boravi puno ljudi, primjerice u mnogočlanim domaćinstvima, vrtićima i trgovačkim centrima. Osobe s nezamjetnim simptomima bolesti mogu, i ne znajući, prenositi virus.

U prijevremeno rođene djece, čija su pluća nedovoljno razvijena i nerijetko oštećena komplikacijama koje slijede nakon porođaja, kao i u djece s težim srčanim greškama, RSV infekcije mogu biti posebno teške i životno ugrožavajuće.

Svakako zovite pedijatra ako vaše dijete ima neke od ovih simptoma: neprestan kašalj, sipnja (piskanje), ubrzano disanje, problemi s disanjem ili hvatanje daha, plava boja usnica ili područja oko usta. Pogoršavanje simptoma katkad može biti i životno ugrožavajuće, stoga je važno što prije potražiti pomoć.

Kako spriječiti širenje RSV infekcije

Perite ruke prije kontakta s djetetom i zatražite ostale da učine isto

Čuvajte dijete podalje od mjesta na kojima se okuplja puno ljudi, pogotovo male djece

Izbjegavajte kontakt djeteta s prehlađenom osobom

Kad je moguće, ograničite odlazak djeteta u dječji vrtić ili igraonicu

Često perite dječje igračke i posteljinu

Nemojte dopustiti dijeljenje djetetovih osobnih stvari, kao što su dudica, čaša, žlica, vilica, četkica za zube, rupčić, ručnik i ogrtač za kupanje

Nemojte pušiti u blizini djeteta i ne dopustite ni da ostali puše u djetetovoj blizini, jer izloženost duhanskom dimu ne povećava samo rizik od RSV bolesti nego i drugih infekcija dišnih puteva.

