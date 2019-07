Opasno ih je dirati: Krpelji šire bolesti i kroz sirovo mlijeko...

U Gorskom kotaru nedavno je šestero ljudi završilo na bolničkom liječenju zbog zaraze virusom meningoencefalitisom, koji prenose krpelji.

Do zaraze kod petero njih je došlo pijenjem kozjeg mlijeka koje nije bilo termički obrađeno, odnosno nije prokuhano.

- Ovakvi slučajevi zaraze probavnim putem, odnosno neprokuhanim mlijekom nisu česti - kaže nam epidemiologinja Marinka Kovačević, voditeljica delničke ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Naime, zbog poticanja ekoprehrane i pomodnog mišljenja ljudi da je sirova hrana zdrava zbog očuvanja svih vitamina, zaboravlja se da ovakve namirnice ipak trebaju prokuhati i da s njima nikad dosta opreza, rekla je dodajući da bilo ljudi koji su također kupili zaraženo mlijeko, ali nisu dobili bolest jer su ga pravilno prokuhali prije pijenja.

Najčešći način zaraze meningoencefalitisom je ubod krpelja, odnosno putem njegove sline koja ulazi u krvotok. Drugi je alimentarni, on se odnosi na neprokuhano mlijeko (kozje, no može biti i kravlje) i mliječne proizvode. Zadnji način prenošenja virusa je kontaktnim putem i on se najčešće događa prilikom skidanja krpelja s domaćih životinja ili ljubimaca.

- Ako skidate krpelja s neke životinje i krpelj vam u ruci pukne, moguće je da putem mikro ranica na vašoj koži njegova zaražena krv uđe u vaš krvotok i tako vas zarazi - upozorava.

Što se tiče simptoma, kod ljudi zaraženih meningoencefalitisom u prvoj fazi bolesti najčešće se javljaju znakovi poput opće slabosti, glavobolje, povišene tjelesne temperature i bolova u mišićima cijelog tijela.

- Problem kod ovih simptoma je taj što jako podsjećaju na simptome gripe, pa zaraženi čovjek neće primijetiti razliku, osobito ako nema uboda i specifičnog osipa - pojašnjava Kovačević i dodaje da ova bolest ima bifazičan tok, što znači da se simptomi javljaju u dvije faze. U prvoj simptomi nalikuju na gripu, dok se tek nakon desetak dana, u drugoj fazi razvoja, mogu primijetiti ‘teži’ simptomi poput jake glavobolje, povraćanja i kočenja vrata.

- Često se u prvoj fazi bolesti na krvnoj slici ne vidi ništa što bi upućivalo na zarazu meningoencefalitisom. Trebaju se napraviti posebni testovi koji bi na to ukazali, a opet treba proći neko vrijeme kako bi se oni manifestirali u organizmu, odnosno kada tijelo počne stvarati antitijela - tvrdi i dodaje da ni liječnici u početku ne mogu prepoznati simptome.

- Također, kada dođe do zaraze, svaki čovjek je drugačiji i svaki će individualno reagirati na bolest. Neki će ju sami preboljeti, neki će odmah završiti u bolnici na antibioticima, a nekima simptomi neće biti toliko izraženi - napominje Kovačević i dodaje da to sve ovisi o imunitetu.

Krpelja odmah treba ukloniti pincetom koju ste dezinficirali alkoholom. Prihvatite ga što bliže koži pazeći da stisak nije presnažan, ali ne prelabav kako mu ne biste oštetili glavu. Zatim ga lagano izvlačite prema gore.

Zaštita se nanosi na odjeću

U Hrvatskoj živi oko 20 vrsta krpelja. Kako bi boravak u prirodi bio siguran, stručnjaci preporučuju nabavku repelenata, koji se mogu kupiti u prodavaonicama i ljekarnama. Postoje proizvodi koji se nanose na odjeću, a ima i onih koje treba nanijeti na kožu.

Cjepivo se može i kupiti

U Hrvatskoj je dostupno cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa, koje se uzima u tri doze, a već nakon dvije stječe se zaštita od te bolesti. Cjepivo je namijenjeno ljudima koji su profesionalno izloženi krpeljima: šumski radnici, poljoprivrednici i rekreativci planinari.