Oprez! Ovi znakovi ukazuju na to da uzimate previše vitamina

Umor, razdražljivost, trnci u prstima i problemi sa srcem mogu biti znak da vaš organizam prima više nego što mu treba. Saznajte koje su najrizičnije tvari, kako prepoznati suptilne znakove i kada je vrijeme da se konzultirate s liječnikom – jer zdravlje se krije u ravnoteži, ne u pretjerivanju.

Danas gotovo sve – od flaširane vode do soka od naranče – sadrži pojačane količine vitamina i minerala. Možda vam to zvuči kao pametan način da nadoknadite prehrambene nedostatke, osobito ako vam prehrana nije savršena. No, pretjerivanje s vitaminima i mineralima može štetiti vašem zdravlju.

Primjerice, previše vitamina C ili cinka može izazvati mučninu, proljev i grčeve u želucu. Višak selena može dovesti do gubitka kose, probavnih tegoba, umora i blagih oštećenja živaca.

Iako većina ljudi ne uzima ekstremne doze, kombinacija obogaćenih žitarica za doručak, energetskih pločica, obogaćene tjestenine i dnevnog dodatka prehrani lako može dovesti do unosa veće količine hranjivih tvari od preporučene.

Evo kako izbjeći pretjerivanje.

Dodaci prehrani: Provjerite dozu

Neobrađena hrana koju svakodnevno jedemo rijetko je problem.

- Teško je pretjerati samo prehranom - kaže nutricionistica Johanna Dwyer iz Ureda za prehrambene dodatke Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH). Zato pažljivo razmislite o dodacima prehrani i obogaćenim proizvodima koje unosite.

- Većina ljudi ne shvaća da nema stvarne koristi u uzimanju većih količina vitamina i minerala od preporučenih – a ne prepoznaju ni moguće rizike - upozorava Dwyer.

Ako uzimate dodatke, držite se preporučene dnevne vrijednosti (DV). Razgovarajte sa svojim liječnikom o svim suplementima koje uzimate, uključujući vitamine i minerale, i o njihovim dozama. Tako ćete izbjeći da pređete sigurnu granicu.

- Ako uzimate klasični multivitamin, nema razloga za strah od predoziranja - kaže dr. Andrew Shao iz Vijeća za prehranu. Čak i kad kombinirate multivitamin s obogaćenom hranom, rijetko će doći do štetnog viška.

Suptilni znakovi da pretjerujete

- U praksi rijetko viđam ljude koji uzimaju toksične količine vitamina A ili D – to su iznimni slučajevi. Češće nailazim na osobe koje redovito uzimaju nešto više od optimalne doze - kaže dr. David Katz s Yalea.

Znanstvenici još ne znaju može li stalno prekoračenje preporučenih vrijednosti imati dugoročne posljedice. No, simptomi mogu biti vrlo suptilni – od problema sa spavanjem ili koncentracijom do trnjenja u udovima ili povećane razdražljivosti – ovisno o tvari koja se nakuplja.

Veći problem, kaže Katz, jest 'preobogaćivanje' prehrambenih proizvoda. Industrija je prešla s izbacivanja šećera, soli i masnoća – na dodavanje 'trendi' sastojaka poput vitamina D, omega-3 masnih kiselina ili probiotika.

- Kad više proizvoda sadrži dodatke, potrošači više ne znaju koliko čega unose u danu. A to može dovesti do novih prehrambenih neravnoteža. - kaže Katz.

Tri hranjive tvari na koje treba paziti

Nutricionistica Dwyer ističe tri tvari kod kojih je predoziranje najčešće – vitamin D, kalcij i folna kiselina. Ljudi koji redovito unose više od 4.000 IU vitamina D dnevno mogli bi razviti ozbiljne kardiovaskularne probleme.

Folna kiselina se dodaje obogaćenim proizvodima od žitarica – brašnu, tjestenini, kruhu i žitaricama – kako bi se spriječile urođene mane kod beba. Iako je ta praksa smanjila broj deformacija za 25-50 posto, pretjerani unos može prikriti simptome nedostatka vitamina B12 kod starijih osoba – a neliječeni manjak B12 može dovesti do trajnog oštećenja živaca.

Unos više od 1.000 mikrograma folne kiseline dnevno nije teško ostvariti ako redovito konzumirate obogaćenu hranu i dodatke.

Važno je naglasiti da nema razloga za zabrinutost zbog prirodnih izvora folata – poput lisnatog povrća.

- Većina ljudi danas unosi dovoljno folne kiseline kroz prehranu i bez dodataka. A kad prehrana čini osnovu, rizik od predoziranja je minimalan – to je i najzdraviji put - kaže Dwyer.