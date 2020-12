Oprez! Što nikako ne bi trebali raditi u vožnji po snijegu i ledu

Čim temperature krenu oko nule, a na ceste se počinje loviti snijeg i led, u prometu treba biti puno oprezniji. Evo kako ostati siguran u vožnji, ali i koje stvari nikako ne biste smjeli raditi da ne riskirate sebe i druge

<p>Zimi se vjetrobransko staklo češće prlja, stoga se pobrinite za dovoljnu količinu tekućine za pranje stakala koja mora biti namijenjena za uporabu pri niskim temperaturama, a provjerite i stanje brisača. Počistite i farove te svjetla za maglu, koja je dozvoljeno koristiti samo u slučaju magle.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte zastoj zbog snijega i sudara</strong></p><h2>Pažljivo s papučicama gasa i kočnice</h2><p>Početak svake vožnje počinje stiskanjem papučice gasa, a završava stiskanjem papučice kočnice. I na jednoj i na drugoj papučici treba biti pažljiv i umjereno je stiskati. Nikako nemojte naglo kretati, a prilikom kočenja, radnju treba započeti nešto ranije kako ne bi došlo do prejakog stiskanja papučice kočnice, a samim time i do blokiranja kotača i proklizavanja.</p><h2>Ne radite nagle pokrete</h2><p>U prometu ništa nemojte raditi naglo, vožnju prilagodite ostalim uvjetima na cesti kao na primjer broju semafora, količini drugih sudionika itd.. Zapamtite, po snijegu sve traje duže pa si zato dajte vremena za svaku radnju koju morate obaviti, ali nikako nemojte činiti agresivne i nagle pokrete.</p><h2>Držite dovoljan razmak</h2><p>Držanje distance jedan je od glavnih sigurnosnih čimbenika, pa zato ako za suhoga vremena držite razmak od pet sekundi za drugim vozilom, za snijega to produžite na 10. Time ćete si dati više vremena ako dođe do naglih kočenja vozila ispred vas.</p><h2>Upoznajte svoje kočnice</h2><p>Nemarnim ili kasnim kočenje zadat ćete sebi više glavobolje nego zabave, a kako bi to izbjegli bitno je dobro poznavati kočnice na vašem automobilu. Nebitno je imate li ABS ili se vaši kotači blokiraju, kočenje probajte izvesti laganim, isprekidanim stiskanjem papučice kočnice što će spriječiti uključivanje ABS, ali i spriječiti blokiranje kotača.</p><h2>Izbjegavajte potpuna zaustavljanja</h2><p>Vrijeme kretanja za snijega produžuje se, a samim time stvara se kolaps u prometu, stoga ukoliko ne morate, izbjegavajte stajanje. Radnja kretanja će se ubrzati, ako niste u potpunosti zaustavili svoje vozilo, a to ćete učiniti ranijim usporavanjem vozila i puštanjem da se "kotrlja" prema semaforu dok čekate zeleno svjetlo.</p><h2>Uzmite zalet za strmine</h2><p>Život u brdovitim naseljima može predstavljati velike probleme poput proklizavanja vozila na strminama. Jedan od savjeta je da pri dolasku na strminu imate zadovoljavajuću brzinu koja će vam dati potrebnu inerciju za svladavanje iste. Nikako se nemojte pokušavati zaustaviti na strmini. Pazite s gasom jer s prevelikom dozom gasa vaše će vozilo proklizati. Spuštanje izvedite bez gasa pri što manjoj brzini.</p><h2>Ukoliko ne morate, ne krećite na put</h2><p>I zadnji, ali ne i najmanje vrijedan savjet je da ipak ostanete doma. Nemaju svi potrebnu vještinu za vožnju po ledenim i snježnim cestama, pa ako već ne morate, ostanite doma i snježne pahulje promatrajte iz sigurnosti vašeg doma.</p>