Organizirani i učinkoviti ljudi ovo obave odmah ujutro, a vi?

Učinkoviti ljudi znaju da se po jutru dan poznaje, odnosno da jutro daje 'ton' cijelom danu. Želite li postati učinkovitiji, pokušajte bolje organizirati jutro i postaviti si rokove za neke stvari koje gotovo svakodnevno moramo obaviti. Evo plana koji možete slijediti:

1. Ustanite rano

Studija čiji su rezultati objavljeni u Journal of Applied Social Psychology pokazala je da su ranoranioci spremniji na akciju nego oni koji ustaju kasnije. Istraživanje je pokazalo da čak i nije važno jeste li spavali dovoljno, jednostavno: ljudi koji redovno ustaju ranije (čak i vikendima) su učinkovitiji.

Ako ustanete rano, stići ćete se organizirati kod kuće i u miru doputovati do posla, a da pritom organizirate i misli, umjesto jurnjave po kući tijekom koje šminka završi na krivom mjestu, a pola stvari koje vam trebaju zaboravite uzeti sa sobom.

2. Pijte vodu

I to čim ustanete - učinkoviti ljudi to čine. Naime, nakon sedam sati sna, tijekom kojih ne pijemo vodu, tijelo može ozbiljno dehidrirati, Čaša vode ujutro pokrenut će vaš metabolizam i vratiti organizam na put uspjeha.

3. Učinkoviti ljudi doručkuju

Neke procjene kažu da oko 31 milijun Amerikanaca preskače doručak. To nipošto nije mudro, uzmemo li u obzir da postoje dokazi o tome da je dobar doručak povezan sa razinom koncentracije i uopće - sposobnošću da se fokusiramo na zadatke.

4. I vježbanje pomaže

Jutarnja aktivnost prevenira stres i puni baterije. Postoje studije koje su pokazale da su radnici koji ujutro vježbaju učinkovitiji tijekom dana, prvenstveno zato što vježbanje čini da se već od jutra osjećaju bolje.

5. Napravite krevet

Charles Duhggi, autor knjige 'The Power of Habit' (Moć navika), kaže da je slaganje kreveta ujutro povezano s većom produktivnošću, većom razinom pozitivnih osjećaja i većom sklonošću da se držimo budžeta. Ljudi koji su to testirali kažu da je ugodnije doći kući i vidjeti uredno složen krevet - to nas čini sretnijima i manja je vjerojatnost da ćemo tijekom dana iza sebe ostavljati nered.

6. Sredite nered

Hrpa neotvorene pošte. Prljavo suđe u sudoperu. Ovi mali znakovi nereda mogu učiniti da se osjećate loše te biti začetak osjećaja stresa koji će samo rasti tijekom dana. Organizirani ljudi odvoje nekoliko minuta ujutro da riješe te sitnice, kako bi u dan krenuli bez tog osjećaja.

7. Uzmite vremena za sebe

Samo 10 minuta meditacije, istezanja ili neke slične mirne aktivnosti omogućit će da se osjećate bolje te da lakše progurate kroz dan.

8. Odredite vrijeme za Facebook

Postoji vrijeme i za društvene mreže, no jutro to sigurno nije. Iskoristite to vrijeme za pripreme za posao i sve ono što morate obaviti na vrijeme. Kad završite, možete kratko predahnuti pretražujući ih. Najbolji način da se organizirate jest da pogasite sve obavijesti na mobitelu ili računalu, piše portal Apartment Therapy.

9. Napravite popis obaveza

Zamislite kako bi mogao izgledati vaš dan, pa napravite popis obaveza na papiru. Vizualizacija je vrlo važan 'alat' uspješnih ljudi i to što možete vidjeti obaveze na papiru, pa 'čekirati' one koje ste obavili, može biti vrlo poticajno.

10. Najteže zadatke riješite - odmah

Prvo pojedite žabu, odnosno riješite najteže zadatke. Ujutro ste najproduktivniji, pa će vam ići lakše nego da se s tim uhvatite ukoštac tek nakon ručka.

