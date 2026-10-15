Osječanin Hrvoje (29) pobijedio rak testisa: 'Kemoterapija mi nije bila potrebna'

Stiže studeni, mjesec promicanja zaštite zdravlja muškaraca, otud mu simboličan naziv "Movember" ili "Brkati studeni". Između ostalog, mjesec je to u kojem se muškarce, posebno mlađe, poziva na redoviti samopregled testisa, jer se upravo rak testisa kod njih češće javlja - u preko 80 posto slučajeva prije 50. godine života. U Hrvatskoj od njega godišnje oboli oko dvjesto muškaraca no u usporedbi s drugim sijelima raka, prognoza izlječenja je vrlo dobra.

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Hrvoje Andžaković (29) iz Osijeka na vrijeme je otkrio rak testisa, operiran je i izliječen, svoju priču želi javno podijeliti kako bi i druge muškarce potaknuo na samopregled i pravovremeno otkrivanje karcinoma.

- Karcinom testisa nipošto ne mora biti smrtonosna bolest, a svakako smrtonosan ne bi smio biti naš strah ili sram, zbog kojih netko možda neće otići na pregled, poručuje Hrvoje.

Foto: Privatni album/

Sve je počelo u listopadu prošle godine kad je, priča nam, na lijevom testisu napipao kvržicu veličine graška. Dotad nikad nije bio bolestan, nije imao zdravstvenih problema niti je karcinoma testisa bilo u obitelji. Bio je šokiran, ali oklijevao nije.

- Javio sam se liječnici i dobio uputnicu za KBC Osijek, urologiju, čije osobe pohvaljujem za stručnost i brigu koju su pokazali. Ubrzo je uslijedio operativni zahvat, i iako su krvni nalazi i markeri prije toga pokazali da je sve u redu, sumnja je postojala, i morao sam na operaciju, kirurg je tako procijenio. Za par dana sam pušten kući, a nalaz biopsije je pokazao da je u pitanju bio zloćudni tumor, prisjeća se Hrvoje.

- Operacijom je sve odstranjeno, i otad, sad već godinu dana, idem na kontrolu svaka četiri mjeseca. Kemoterapija nije bila potrebna, samo redovite kontrole na CT-u. Danas, nakon svega, drukčije gledam na bolest, govori nam.

- Svi podjednako razmišljamo o bolesti dok smo zdravi - da ona neće 'na nas'. Znao sam da je ovaj karcinom češći u mlađih muškaraca, znao sam i za par slučajeva kod poznanika i prijatelja, no da bi se meni isto to dogodilo, nije bilo moguće. No shvatio sam da jest... Dok sam bio u bolnici tamo je bio i dječak od četrnaest godina, s istom dijagnozom, to mi je baš bilo potresno, nastavlja Andžaković. Apelira na mlade muškarce da se odupru sramu i strahu, i odu k liječniku čim nešto primijete. I da se, dakako, i sami redovito pregledavaju. Tih par minuta može spasiti život.

- Strah je normalan, ljudski, svi od nečeg strahujemo, no taj nas strah u životu ne smije paralizirati. Sram pogotovo - nitko nije kriv za svoju bolest niti se treba sramiti pregleda. Kao što je kod žena normalno da idu na redovite ginekološke preglede, i na kontrolu prsa, tako bi i muškarci trebali kontrolirati svoje zdravlje, nastavlja Hrvoje, po struci stolar, zaposlen u osječkoj gradskoj tvrtki.

- Moram pohvaliti i svoju firmu, osječki Unikom, u kojoj imamo organizirane sistematske preglede, itekako dobrodošle. Treba redovito ići na preglede, biti svjestan činjenice da su brojne bolesti izlječive, ako se na vrijeme otkriju, govori mladić. Ništa nije važnije od života, zaključuje. Odlazak liječniku na vrijeme smatra svojim najboljim potezom u životu. Činjenica da "ništa ne boli" može biti, kaže, zamka.

Foto: Privatni album/

- Najveća zamka ove bolesti je što u ranoj fazi ništa ne boli, pa dečki zbog nelagode često odgađaju odlazak liječniku. Srećom, ja sam reagirao odmah nakon što sam sam primijetio kvržicu. Zahvaljujući tome je problem riješen isključivo operacijom, bez potrebe za iscrpljujućim kemoterapijama. Ne odgađajte pregled, provjerite svoje sumnje što prije, poručuje ovaj mladi muškarac. Kroz pet godina od dijagnoze, pojašnjava, smatra se onkološkim bolesnikom, u nadi da će za četiri godine biti "proglašen" potpuno izliječenim.

- Ne mogu predvidjeti što će dalje biti, hoće li se karcinom vratiti ili neće, nadam se najboljem, i redovno kontroliram, kaže Hrvoje, kome su za vrijeme liječenja, dodaje, najveća podrška bili obitelj i prijatelji, sin od dvije i pol godine kao ogromna motivacija.

- I glazba. Sviram oduvijek, u srednjoj školi sam imao i svoj bend. Glazbu obožavam, i ona mi je pomogla da sve lakše prebrodim. Gitara mi je držala glavu iznad vode, liječenje je bilo podnošljivije uz note..., dodaje.

- Drago mi je da sam dosad već motivirao neke svoje prijatelje i poznanike da odu na pregled, volio bih da moja priča i puno šire bude motivacija drugim muškarcima da se pobrinu za svoje zdravlje, da reagiraju, poručuje Hrvoje.

Prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, važno je redovito, jednom u mjesec-dva, pregledati testise i posjetiti liječnika ukoliko se primijetibilo kakva promjena ili kvržica. Liječenje raka testisa otkrivenog u ranom stadiju, pa čak i uklanjanje jednog testisa, najčešće ne utječe na seksualni život ili plodnost, kaže HZJZ. Najčešći karcinomi kod adolescenata (15-19 godina) su limfomi, rak štitnjače i testisa te rak kostiju (najčešće osteosarkom).

- Rak testisa se najčešće pojavljuje kod muškaraca mlađih od 40 godina, a onda i nakon 60-e, no tad je u pitanju drukčiji oblik tumora, kaže za 24sata dr. med. Luka Penezić, specijalist urolog u KBC-u Zagreb, subspecijalist urloške onkologije i FEBU stručnjak (Fellow of the European Board of Urology). Kako napominje, prognoza izlječenja je jako dobra, odlična, prvenstveno zbog kemoterapije na koju karcinom izuzetno dobro reagira. Šanse za izlječenje iznose čak 98 posto.

- Koliki je uspjeh liječenja moguć, najbolje pokazuje primjer Lancea Armstronga, slavnog američkog biciklista koji je preživio teški oblik tumora testisa, i nakon toga ostvario sedam uzastopnih pobjeda na Tour de Franceu, ističe urolog. Svakom muškarcu, pogotovo mlađima, preporuča samopregled najmanje jednom mjesečno.

Foto: Privatni album/

- Ako se napipa kvržica, potrebno je obratiti se obiteljskom liječniku pa urologu. U slučaju loše dijagnoze operativni zahvat ide brzo. Prvi korak liječenja je radikalna orhiektomija - odstranjenje cijelog testisa s tumorom, nakon čega daljnje liječenje ovisi o patohistološkoj dijagnozi i procjeni proširenosti bolesti, što se najčešće radi uz pomoć CT-a toraksa, abdomena i zdjelice, pojašnjava dr. Penezić. Kemoterapija je, dodaje, Ahilova peta tumora, jer izuzetno efikasno pogađa brzorazmnažajuće stanice tumora, pojašnjava specijalist.

- Mladi muškarci u 20-ima i 30-ima moraju provoditi redoviti samopregled oba testisa, ističe. Muškarci kod kojih postoji rak prostate u obitelji bi pak trebali prvi put napraviti PSA kad navrše 40 godina. Oni koji nemaju taj rizični faktor, a zainteresirani su za rano otkrivanje raka prostate, prvi PSA bi trebali napraviti s 55 godina.

- Bilo kakve promjene na testisima ne smijemo zanemariti, pogotovo tvrde izbočine. Također, naglo nastala intenzivna bol testisa može upućivati na torziju testisa, što zahtijeva hitnu operaciju. Okom vidljiva krv u urinu je uvijek zabrinjavajuća pojava, a pogotovo ako nije praćena drugim simptomima, jer je tada potrebno isključiti tumorsko podrijetlo krvarenja, bilo iz mokraćnog mjehura ili bubrega. Nemogućnost mokrenja je urološko hitno stanje i potrebno je odmah potražiti hitnu pomoć, navodi specijalist govoreći i o drugim mogućim bolestima u muškaraca.

- Bolno i otežano mokrenje uz povišenu tjelesnu temperaturu može biti znak akutnog prostatitisa kojeg je potrebno na pravi način liječiti, katkada u bolničkim uvjetima. Tegobe mokrenja uzrokovane benignim povećanjem prostate kod muškaraca se počnu javljati u 40-im godinama. U slučaju pojave tegoba koje značajno utječu na svakodnevicu i narušavaju kvalitetu života, potrebno je napraviti urološku obradu. Naglo nastala grčevita jaka bol lumbalno može biti znak pomaka bubrežnog kamenca, što, ako se ne liječi na pravi način, može biti uzrokom značajnih i dugotrajnih tegoba, navodi liječnik.

- Smatram kako su mlade generacije svjesne važnosti muškog zdravlja, bolje su informirani na tu temu te često pravovremeno dolaze na preventivne preglede. U javnosti se nastoji postići viša razina svijesti o važnosti muškog zdravlja javnim kampanjama kao što je bila “Počeši s razlogom”. Takve aktivnosti treba podržavati i redoviti provoditi, zaključuje specijalist.