Šokantna dijagnoza pape Lava XIV.: Njegova fizička sprema iznenadila je čak i trenera

Papa Lav XIV. suočio se s ozbiljnom zdravstvenom dijagnozom nakon što je tijekom operacije 13. listopada potvrđeno da boluje od adenokarcinoma pluća. Kirurški zahvat trajao je oko 90 minuta i prošao bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa se nakon operacije normalno probudio i vratio u bolničku sobu, gdje se oporavlja.

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Iako je vijest o njegovoj bolesti zabrinula brojne vjernike, Lav XIV. godinama je bio poznat po aktivnom načinu života. Prije nego što je u svibnju 2025. izabran za poglavara Katoličke crkve, gotovo je dvije godine redovito posjećivao teretanu u Rimu, nedaleko od Vatikana. Njegova fizička spremnost iznenadila je i osobnog trenera Valerija Masellu, koji tada nije ni slutio da trenira budućeg papu.

Kako je u svibnju prošle godine pisao CNN, tada 26-godišnji Masella ispričao je za talijanski list Il Messaggero da nitko u teretani nije znao tko je zapravo njihov redoviti član Robert. Riječ je bila o kardinalu Robertu Francisu Prevostu, koji je poslije postao papa Lav XIV.

Foto: Guglielmo Mangiapane

- Ovdje u teretani nitko nije znao da je Robert, sada Lav XIV., kardinal. Najmanje sam to znao ja, koji sam ga trenirao - ispričao je Masella.

Papa je na treninge dolazio redovito, ponekad i nekoliko puta tjedno. Bio je povučen i nenametljiv, pa je njegov trener pretpostavljao da je riječ o profesoru ili znanstveniku. Nikada nije dolazio u svećeničkoj odjeći niti je davao naslutiti kakvu važnu funkciju obnaša.

- Dolazio je u ležernoj odjeći. Uvijek je bio ljubazan, nikada nervozan ili razdražljiv. Doista smirena i uravnotežena osoba - prisjetio se trener.

Posebno ga je impresionirala Papina fizička kondicija, koju je opisao kao izvanrednu za čovjeka njegovih godina. U vrijeme kada je trenirao u rimskoj teretani, Prevost je imao 69 godina.

- Za čovjeka njegovih godina njegova je fizička kondicija izvanredna. Tipična za nekoga tko se nikada nije prestao baviti sportom, s odličnim omjerom mišićne mase, koštane mase i masnog tkiva - istaknuo je Masella.

Foto: Ciro De Luca

Trenirao je poput znatno mlađih muškaraca

Koliko je Papa zapravo bio fizički spreman, dodatno je otkrio njegov trener u razgovoru za Associated Press. Prema njegovim riječima, tadašnji kardinal trenirao je dva do tri puta tjedno, a treninzi su trajali do sat vremena.

Zanimljivo je da je njegov program vježbanja bio primjereniji muškarcima u dobi od 50 do 55 godina nego nekome tko se približava sedamdesetoj. Vježbe su bile usmjerene na poboljšanje držanja tijela i kardiovaskularne izdržljivosti, a ne isključivo na izgradnju mišića.

Treninzi su uključivali traku za trčanje i sobni bicikl, pri čemu se intenzitet postupno povećavao. Masella je posebno istaknuo Papinu izdržljivost tijekom zahtjevnijih dijelova treninga.

- Počeli bismo polako, a onda bismo prilično pojačali intenzitet. Posebno je dobro podnosio velik otpor na sobnom biciklu i zahtjevne uspone - opisao je trener.

Unatoč godinama, Prevost je uspješno odrađivao treninge koji su bili intenzivniji od onih kakvi se obično predviđaju za njegovu dob.

Nije znao koga trenira

Masella je tek nakon izbora novog pape, 8. svibnja 2025., shvatio tko je zapravo njegov dugogodišnji klijent. Kada se Prevost pojavio na balkonu bazilike svetog Petra, odmah ga je prepoznao na televiziji.

- Kad sam ga vidio na televiziji, odmah sam ga prepoznao. Nisam mogao vjerovati. Zapravo sam trenirao budućeg papu. To je nevjerojatno, ali za mene je bio klijent kao i svaki drugi, a i ponašao se poput svih ostalih koji dolaze u ovu teretanu - ispričao je.

Oduševljenje nije skrivao ni Alessandro Tamburlani, osnivač i predsjednik rimske teretane Omega Fitness Club. Za Catholic News Agency tada je izjavio kako ga je posebno razveselilo što je za novog papu izabran čovjek kojega su svi u teretani poznavali.

- Moja je radost bila dvostruka ili trostruka. Bio sam sretan što napokon imamo novog Svetog Oca nakon razdoblja žalosti kroz koje smo prošli. A dodatno me razveselilo što znam da je riječ o dobroj osobi, nekome koga smo svi već poznavali ovdje u teretani - rekao je Tamburlani.

Pohvalio je i Papin zdrav način života, ističući kako je njegova sposobnost povezivanja duhovnosti i tjelesne aktivnosti dobar primjer drugima.

Lav XIV. poznat je i kao veliki ljubitelj tenisa. Nedugo nakon izbora za papu, u svibnju 2025., susreo se s talijanskim tenisačem Jannikom Sinnerom, koji mu je tom prilikom poklonio reket. Osim tenisa, prati i bejzbol, a njegov brat John Prevost otkrio je za CNN da je veliki navijač momčadi Chicago White Sox.

Danas, nakon potvrđene dijagnoze raka pluća i operacije, Papa se nalazi pred razdobljem oporavka. Njegova ranija fizička spremnost i redovita tjelovježba svjedoče o aktivnom načinu života koji je vodio prije bolesti, no same po sebi ne mogu predvidjeti tijek oporavka. Prema Vatikanu, operacija je uspješno završena, a daljnje liječenje i prognoza ovisit će o liječničkim nalazima.