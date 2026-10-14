Na zadarskom kampusu protiv HPV-a se cijepilo 30 studenata

Zadarska županija i dalje je na začelju po procijepljenosti protiv HPV-a: cijepljeno je tek 30 posto djevojčica i 15 posto dječaka.

30 studenata Sveučilišta u Zadru u jednom je danu napravilo korak koji može spasiti život. Nakon edukacije o HPV-u, virusu koji uzrokuje čak šest vrsta raka, besplatno su se cijepili protiv ove infekcije. Javnozdravstveni događaj organizirala je kampanja Budi mRAK u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar i Sveučilištem u Zadru.

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- Jako mi je drago da su se studenti odazvali na cijepljenje i time zaštitili svoje zdravlje - poručila je Simona Mikuljan, nacionalna koordinatorica projekta Budi mRAK, Udruga CroMSIC.

Mišljenja mladih o cijepljenju i dalje su podijeljena, a jedna se zabluda ističe iznad svih.

- Uvjerljivo najčešći mit je da HPV zahvaća samo žene, što je potpuno pogrešno, i smatram da se ta činjenica još uvijek ne naglašava dovoljno. Pitanje koje gotovo uvijek dobijemo odnosi se na nuspojave cjepiva, što ne čudi jer o njima kruži mnogo dezinformacija, i na internetu i izvan njega - kaže Mikuljan.

Foto: Budi Mrak

Zadar na kraju kolone

Unatoč dugogodišnjim naporima, odaziv na cijepljenje u Zadarskoj županiji i dalje nije dovoljno dobar.

- Cijepljeno je tek 30 posto djevojčica i 15 posto dječaka. Splitsko-dalmatinska županija bilježi porast, što je odlično, no naša županija, kao i Šibensko-kninska i Dubrovačko-neretvanska, na kraju je kolone. Od raka vrata maternice u našoj županiji još uvijek godišnje umre pet do sedam žena, a to bi se moglo u cijelosti zaustaviti cijepljenjem i redovitim probirom na HPV - upozorio je prof. prim. dr. sc. Alan Medić, voditelj Službe za epidemiologiju ZZJZ Zadar.

Foto: Budi Mrak

HPV sve češće pogađa mlade

- Nažalost, HPV infekcija, osobito visokorizičnim tipovima, sve je češća kod mladih. Već imamo slučajeve invazivnog raka vrata maternice kod osoba mlađih od 30 godina. Iako HPV smatramo primarno spolno prenosivom infekcijom, prema literaturi 4 do 8 posto osoba koje nisu imale spolni odnos ima HPV - istaknuo je dr. med. Marko Dragić, specijalist ginekologije i opstetricije, OB Zadar.

Foto: Budi Mrak

Sigurno, provjereno i besplatno

U svijetu je primijenjeno milijardu doza cjepiva protiv HPV-a, a u Hrvatskoj 500 tisuća. Nuspojave su blage i prolazne: glavobolja, crvenilo ili bol na mjestu uboda te lagana mučnina. Cjepivo je besplatno za djevojčice i dječake od 5. razreda osnovne škole do 25. godine života.

300 tisuća mladih još nije cijepljeno

- Oko 300 tisuća mladih iz različitih razloga nije cijepljeno. Interaktivnim radionicama u školama diljem Hrvatske, društvenim mrežama i suradnjom s influencerima pokušavamo tu brojku smanjiti i pokazati mladima koliko je važno na vrijeme se cijepiti protiv raka - rekla je Simona Mikuljan.

Roditelji traže više informacija

U tijeku je i međunarodni projekt Before Time, usmjeren na prevenciju raka vrata maternice među mladima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Foto: Budi Mrak

- U sklopu projekta proveli smo anketu u kojoj je sudjelovalo 2.000 roditelja. Više od 60 posto njih traži dodatne informacije o sigurnosti i učinkovitosti HPV cjepiva, a značajan udio ne smatra se dovoljno informiranim o HPV infekciji - rekao je prof. Medić.

Stručnjaci zato naglašavaju da je otvorena komunikacija ključna kako bi što više ljudi na vrijeme donijelo odluku i zaštitilo se.

O kampanji Budi mRAK

Javnozdravstvena i edukativna kampanja Budi mRAK provodi se sedmu godinu zaredom s ciljem povećanja procijepljenosti protiv HPV-a i smanjenja obolijevanja od bolesti koje taj virus uzrokuje.