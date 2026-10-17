Osjećaš li se tužno na svoj rođendan? Mogla bi to biti rođendanska depresija

Neki rođendani dolaze s uzbuđenjem, srećom i željom za slavljem. Ali postoje i oni drugi koji mogu donijeti tugu, apatiju, potrebu za vremenom provedenim nasamo i osjećaj da je taj dan trebao biti drugačiji. To je fenomen koji se obično naziva 'rođendanska depresija'.

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Uobičajeno je da ljudi zastanu i naprave inventuru na dan kada postanu godinu stariji. Razmišljaju o tome što se promijenilo u protekloj godini i ciljevima koje su postigli. Strah od starenja ili društvena očekivanja povezana s godinama također mogu imati veliki utjecaj, pogotovo ako je veliki jaz između stvarnosti i očekivanja.

Tome se dodaje i činjenica da rođendan sa sobom nosi očekivanje da se mora slaviti, biti sretan i podijeliti trenutak s voljenima. Kada raspoloženje nije u skladu s time, može se pojaviti osjećaj krivnje.

Rođendanska melankolija može se manifestirati na različite načine. Kako dr. Ernesto Lira de la Rosa, licencirani klinički psiholog u Zakladi za istraživanje nade za depresiju, objašnjava za Verywell Mind, dijagnostički priručnik ne prepoznaje rođendansku melankoliju kao mentalni poremećaj. No, to ne znači da emocionalni problem nije stvaran.

Mogući znakovi rođendanske depresije:

tuga bez vidljivog razloga

nedostatak energije ili motivacije

promjene raspoloženja

razdražljivost ili povećana emocionalna osjetljivost

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razmišljanje o onome što nedostaje ili je pogrešno u životu

nedostatak interesa za obično ugodne aktivnosti

želja za izbjegavanjem interakcija ili pažnje

Neki mali trikovi mogu vam pomoći da se nosite s rođendanskom depresijom i preživite rođendan s većim mirom. Kao prvo, budite ljubazni prema sebi i nemojte se osuđivati ​​zbog toga kako se osjećate. Prihvatite da rođendan može izazvati i druge emocije osim svečane atmosfere koju inače očekujete.

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Oslobodite se pritiska očekivanja, osluškujte vlastite potrebe i želje, bez osjećaja obveze prilagođavanja očekivanjima drugih. Planirajte nešto što će vam pružiti dobar osjećaj, bilo da se radi o danu potpunog opuštanja ili iskustvu s prijateljima. Razgovarajte s nekim kome vjerujete da može napraviti veliku razliku u borbi protiv osjećaja usamljenosti. I na kraju, ne bojte se potražiti podršku. Ako tuga ne prestaje ili se pogoršava, ometajući vaš svakodnevni život, razmislite o razgovoru sa stručnjakom za mentalno zdravlje.