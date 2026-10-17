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TUGA UMJESTO SLAVLJA

Osjećaš li se tužno na svoj rođendan? Mogla bi to biti rođendanska depresija

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Osjećaš li se tužno na svoj rođendan? Mogla bi to biti rođendanska depresija
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Rođendan često asociramo sa proslavom i darovima, no ne doživljavaju ga svi isto. Između velikih očekivanja, tjeskobe zbog protoka vremena i usporedbi s drugima, ovaj dan bi mogao izazvati emocije koje je teško kontrolirati

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Neki rođendani dolaze s uzbuđenjem, srećom i željom za slavljem. Ali postoje i oni drugi koji mogu donijeti tugu, apatiju, potrebu za vremenom provedenim nasamo i osjećaj da je taj dan trebao biti drugačiji. To je fenomen koji se obično naziva 'rođendanska depresija'.

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Uobičajeno je da ljudi zastanu i naprave inventuru na dan kada postanu godinu stariji. Razmišljaju o tome što se promijenilo u protekloj godini i ciljevima koje su postigli. Strah od starenja ili društvena očekivanja povezana s godinama također mogu imati veliki utjecaj, pogotovo ako je veliki jaz između stvarnosti i očekivanja.

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Tome se dodaje i činjenica da rođendan sa sobom nosi očekivanje da se mora slaviti, biti sretan i podijeliti trenutak s voljenima. Kada raspoloženje nije u skladu s time, može se pojaviti osjećaj krivnje.

Rođendanska melankolija može se manifestirati na različite načine. Kako dr. Ernesto Lira de la Rosa, licencirani klinički psiholog u Zakladi za istraživanje nade za depresiju, objašnjava za Verywell Mind, dijagnostički priručnik ne prepoznaje rođendansku melankoliju kao mentalni poremećaj. No, to ne znači da emocionalni problem nije stvaran. 

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Mogući znakovi rođendanske depresije:

  • tuga bez vidljivog razloga
  • nedostatak energije ili motivacije
  • promjene raspoloženja
  • razdražljivost ili povećana emocionalna osjetljivost
Foto: 123RF
  • razmišljanje o onome što nedostaje ili je pogrešno u životu
  • nedostatak interesa za obično ugodne aktivnosti
  • želja za izbjegavanjem interakcija ili pažnje
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Neki mali trikovi mogu vam pomoći da se nosite s rođendanskom depresijom i preživite rođendan s većim mirom. Kao prvo, budite ljubazni prema sebi i nemojte se osuđivati ​​zbog toga kako se osjećate. Prihvatite da rođendan može izazvati i druge emocije osim svečane atmosfere koju inače očekujete.

Happy girl and her birthday cake
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Oslobodite se pritiska očekivanja, osluškujte vlastite potrebe i želje, bez osjećaja obveze prilagođavanja očekivanjima drugih. Planirajte nešto što će vam pružiti dobar osjećaj, bilo da se radi o danu potpunog opuštanja ili iskustvu s prijateljima. Razgovarajte s nekim kome vjerujete da može napraviti veliku razliku u borbi protiv osjećaja usamljenosti. I na kraju, ne bojte se potražiti podršku. Ako tuga ne prestaje ili se pogoršava, ometajući vaš svakodnevni život, razmislite o razgovoru sa stručnjakom za mentalno zdravlje.

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