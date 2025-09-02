Osjećate li se sretno? U Avenue Mallu prodavat će izgubljene pakete 'na slijepo'

Nakon uspješnih izdanja u Parizu, Rimu, Madridu, Beču, Amsterdamu, Kopenhagenu, Stockholmu i Berlinu, i Zagrepčani će imati priliku okušati sreću u potrazi za blagom i postati vlasnici high-tech uređaja, dizajnerske odjeće i obuće, satova, beauty i kućanskih aparata i drugih vrijednih predmeta.

Shopping za pamćenje

Prvu ovakvu pop-up trgovinu organizira francuski start-up King Colis. Pravila su jednostavna, paketi se prodaju po težini i to po vrlo povoljnim cijenama, a dostupne su dvije kategorije, standard i premium. Za standard pakete cijena iznosi 1,90 eura na 100 grama, dok je premium 2,79 eura na 100 grama. Svaki kupac ima 10 minuta da odabere količinu paketa, no otvaranje je dopušteno tek nakon kupnje.

- Uvijek je zabavno i uzbudljivo jer nikada ne znate što ćete pronaći unutra. Nerijetko se u paketima skrivaju prava mala blaga, u Francuskoj je otkrivena zlatna poluga, a u Italiji rabljeni Rolex. Naravno, sreća je važan faktor, ali jedno je sigurno, iskustvo je nezaboravno - izjavio je Killian Denis, izvršni direktor i suosnivač King Colisa.

Foto: PR

Pop-up trgovina u Avenue Mallu bit će otvorena od ponedjeljka 8. rujna do subote 13. rujna, u prizemlju ispred trgovine Women’s Secret. Radno vrijeme je ponedjeljkom od 14 do 21 sat, a ostalim danima od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan, dok maloljetnici mogu sudjelovati isključivo u pratnji odraslih. Kako bi izbjegli čekanje, kupci mogu osigurati fast pass putem službene web stranice.

Ekološki odgovoran koncept

Svake se godine milijuni online naručenih paketa izgube zbog pogrešnih podataka za dostavu. Nakon što kupci ostvare povrat novca, takve su se pošiljke uglavnom uništavale. Od 2023. godine King Colis otkupljuje izgubljene pakete i daje im novu svrhu – prodaju putem web stranice i pop-up trgovina u europskim gradovima. Na taj način kupci sudjeluju u smanjenju otpada i ostavljaju pozitivan ekološki trag.

O tvrtki King Colis

Francuski start-up King Colis posvećen je borbi protiv otpada. Otkupljuje izgubljene e-commerce pakete i nudi ih po povoljnim cijenama online i u pop-up trgovinama. Paketi dolaze u izvornom stanju, njihov sadržaj nitko ne zna – a svako otvaranje donosi iznenađenje i novu avanturu!