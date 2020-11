Osmislio aplikaciju za ćelave dečke kako bi lakše našli curu

Aplikaciju su pokrenuli u ponedjeljak, a u samo nekoliko dana na nju se prijavilo više od 1000 novih korisnika koji se nadaju da će na taj način pronaći idealne partnere

<p>Ljubav je slijepa bez obzira na gustoću kose, zahvaljujući aplikaciji za ćelave samce, piše <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/dating-app-bald-singles-hair-loss">FOXNews</a>.</p><p><a href="https://bald.dating/">Bald Dating </a>je novo mjesto za online pronalaženje partnera, a započeli su s radom u ponedjeljak. Imaju samo jedan cilj, a to je olakšati samcima bez kose da pronađu partnericu bez fokusiranja na folikule. Stranica se promovira sloganom: Glave i osobnosti sjaje.</p><p>- Nekim je ljudima teško biti ćelav i zato mnogi gube samopouzdanje. Bald Dating nastao je kako bi pokazali da nije važno jeste li ćelavi ili ne. Mnogima ne smeta što ste ćelavi, a ima i drugih kojima se baš to sviđa - stoji u opisu stranice.</p><p>Oni koji se žele pridružiti aplikaciji trebali bi biti ćelavi ili otvoreni za upoznavanje nekoga tko jest. Kao i druge aplikacije za sastanke, i Bald Dating sadrže opciju "sviđa mi se" koji korisnicima omogućuje povezivanje i razmjenu poruka.</p><p>Bald Dating osmislio je Britanac <strong>David Minns</strong> (47). On je ćelav, a tvrdi da pronalazi niše za upoznavanje partnera. Minns kaže da je platformu stvorio kako bi izbjegao fotografije s kapama i šeširima, jer se tako muškarci obično sakrivaju kada im je neugodno što nemaju kose. </p><p>- Budući da sam ćelav i poduzetnik koji se zabavlja, morao sam nešto poduzeti. Bald Dating stvoreni su kako bi muškarcima i ženama dali samopouzdanje da se usredotoče na spojeve, a ne na kosu - rekao je Minns dodajući kako je njegova platforma od ponedjeljka prikupila više od 1000 korisnika.</p><p>Aplikacija Bald Dating dostupna je globalno i trenutačno je besplatna za upotrebu, iako Minns kaže da će je za nekoliko mjeseci početi naplaćivati oko 70 kuna na mjesec.</p><p>Iako je aplikacija otvorena za sve, Minns kaže da su korisnici uglavnom ljudi u dobi do 30 do 40 godina.</p>