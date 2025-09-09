Obavijesti

Komentari 0
Ostavite mobitel prije odlaska na WC ako ne želite hemoroide

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: 123RF

Korištenje mobitela na WC-u može prouzročiti hemoroide. Istraživanje je otkrilo da ljubitelji skrolanja provode više vremena na zahodu od ostalih. Ostavite telefone, spasite zdravlje

Korištenje telefona dok ste na WC-u može vas dovesti u rizik od hemoroida, prema novom istraživanju koje je usporedilo higijenske  "navike" onih koji se koriste i onih koji se ne koriste pametnim telefonima na tom privatnom mjestu.

Anketu u kojoj je sudjelovalo 125 ljudi proveo je tim liječnika i znanstvenika s raznih institucija, uključujući Medicinski centar Beth Israel Deaconess (BIDMC) Medicinskog fakulteta Harvard i kliniku Cleveland u SAD-u.

- Vrijeme provedeno na WC-u bilo je značajno veće kod korisnika pametnih telefona nego za one koji ih ne koriste - otkrio je istraživački tim, a čitanje vijesti i korištenje društvenih mreža navedeni su kao najčešće prijavljene aktivnosti na pametnim telefonima kod onih koji imaju tendenciju "zadržavanja na tronu".

- Rezultati ove studije sugeriraju da postoji povećana pojavnost hemoroida među ljudima koji koriste pametne telefone dok sjede na WC-u - rekli su istraživači u radu objavljenom u PLOS One, znanstvenom i medicinskom časopisu.

Gotovo četiri od deset korisnika telefona provode više od pet minuta na školjci, prema anketi, a jednako se dugo zadrži samo 7% onih koji ne koriste telefon na WC-u.

- Korištenje pametnih telefona može nenamjerno produžiti vrijeme korištenja WC-a, potencijalno povećavajući pritisak u analnom tkivu, što zatim može dovesti do hemoroida - upozorio je tim, objašnjavajući da su anketu proveli nakon popularne teorije da ovisnici o telefonima češće pate od hemoroida od drugih.

- Nevjerojatno je lako izgubiti pojam o vremenu kada skrolamo po pametnim telefonima, a popularne aplikacije su u potpunosti dizajnirane za tu svrhu - rekla je Trisha Pasricha s Harvarda, autorica knjige „Pogrešno kakate“.

Poznata po svojoj kolumni 'Pitajte liječnika' u The Washington Postu, Pasrichin savjet je da „ostavite pametne telefone“ kada idete u WC.

Ovisnost o telefonu povezana je s nesanicom i anksioznošću u drugim nedavno objavljenim istraživanjima, dok druga povezuju širenje neželjene pošte, prijevara i zlonamjernih softvera kao još jedan potencijalni uzrok problema s mentalnim zdravljem korisnika telefona.

