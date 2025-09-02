Grad Zagreb poslao preporuku školama o zabrani mobitela: 'Uzrokuju loš san, nasilje...'

Grad Zagreb izdao je preporuku osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela tijekom boravka učenika u školi, uključujući i nastavu i odmore. Odluka se temelji, kako su naveli, na stručnoj analizi gradskog Povjerenstva za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti, izrađenoj na temelju uvida članova povjerenstva i rezultata ankete provedene u zagrebačkim školama.

- Brojna istraživanja pokazuju višestruke negativne učinke korištenja mobitela: od problema s mentalnim zdravljem, što nam treba biti apsolutni prioritet, do lošijeg sna, slabije koncentracije, narušenih obiteljskih odnosa, pa sve do izloženosti online nasilju i cyberbullyingu. Sve to pokazuje da prekomjerna upotreba mobitela u mladoj dobi može ozbiljno utjecati na razvoj djece - poručila je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec.

Prema preporuci, škole trebaju unijeti odredbu o zabrani korištenja mobitela u kućni red, koji donosi školski odbor nakon rasprave na učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika. Kućnim redom definiraju se pravila korištenja mobitela, postupanje u slučaju kršenja pravila te iznimke, koje se prvenstveno odnose na zdravstvene potrebe pojedinih učenika.

Neke zagrebačke škole već sada propisuju zabranu korištenja mobitela u školi, a Grad Zagreb sada preporučuje i svim ostalim da reguliraju to pitanje.

Istraživanje Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu iz 2022. godine, provedeno na uzorku od više od 1700 učitelja te više od 7500 učenika petih i sedmih razreda osnovnih škola u Hrvatskoj, pokazalo je da oko 85 % učitelja podržava zabranu korištenja mobitela u školama.

- Stručna mišljenja, gotovo u konsenzusu, ističu da bi škola trebala biti prostor u kojem se mobiteli ne koriste. Svjesni smo da ova mjera sama za sebe ne može riješiti sve probleme prekomjernog korištenja pametnih telefona kod djece, ali vjerujemo da je ovo važan korak u tom smjeru i nadamo se da će škole prihvatiti preporuku. U tome ćemo im pružiti punu podršku - zaključila je zamjenica Dolenec.