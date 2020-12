Kanađanin Derek Prue stariji odlučio je napraviti tetovažu kada je vidio da njegov osmogodišnji sin Derek Prue mlađi nije htio skinuti majicu kada je otišao na kupanje.

- Samo sam želio da se osjeća dobro u svojoj koži. Mislio sam da bi bilo lijepo pokazati mu da nije sam - rekao je Prue. Derek mlađi rekao je za da su ga prijatelji ispitivali ​​o njegovom velikom smeđem madežu.

- Ne ismijavaju me, ali ponekad me znaju pitati za to. Kažem im da je to samo veliki smeđi madež koji se pojavio dok sam bio mali dječak - rekao je Derek. Smeđi madež pokriva velik dio dječakovih prsa s lijeve strane, a tattoo majstor Tony Gibert je proveo sate i sate u studiju kako bi napravio repliku.

Gibert je inače vlasnik Juicy Quill Tattoo studija, a potvrdio je da je cijeli postupak trajao oko 30 sati - ali tati je naplatio samo četiri.

Pogledajte u videu kako je izgledalo tetoviranje oca Dereka:

- Činilo mi se ispravnim to učiniti. Postao sam dijelom njihove priče i ne bi bilo ispravno da sam to skupo naplatio. Dereka starijeg je to ionako koštalo puno boli - izjavio je Gibert. Prue je morao biti zamrznut više puta kako bi se ublažila bol, jer to područje tijela ima osjetljive živčane završetke.

- Tetovaža je se radila oko 30 sati zbog puno smrzavanja i rađena je u nekoliko serija jer je to vrlo bolno područje za tetoviranje - objasnio je. Prue je otkrio novu tetovažu sinu na lokalnom bazenu u Stony Plain-u, u Alberti.

- Jednostavno sam skinuo svoju majicu. On je na sebi također imao majicu. Pokazala sam mu da imam potpuno isti madež kao i on - rekao je Prue. Derek mlađi je priznao da nije imao pojma da se njegov otac tetovirao, ali je bio sumnjičav kad ga je mama Shanel Prue zamolila da mu fotografira madež.

- Bio sam sretan i pomalo zbunjen - rekao je Derek mlađi. Kad je mama pitala Dereka da li bi sada mogao plivati ​​bez majice, rekao je: 'Kad god je tata tamo, ja mogu skinuti majicu', piše The Sun.