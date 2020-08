Otišla na brazilski lifting guze, a sad jedva hoda od silnih bolova

Renee Donaldson otišla je na podizanje stražnjice, a sad otkriva kako je operacija pošla po krivu. Išla je na tri zahvata i sad trpi stalne bolove upozoravajući druge na opasnosti operacije

<p>Britanska influencerica Renee Donaldson (24) objavila je na YouTubeu video u kojem se ispričava svojim obožavateljima što je promovirala kozmetičku kirurgiju, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8646711/Influencer-apologises-promoting-Brazilian-butt-lift-having-botched-surgery.html">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zahtjevi za estetskim operacijama u Hrvatskoj porasli za 50 posto</p><p>Renee prati više od 138.000 pretplatnika na YouTube kanalu, a sad se obratila mladim ženama apelirajući na njih da ne mijenjaju svoja tijela te je podijelila svoje iskustvo putovanja na operaciju u Tursku.</p><p>Objasnila je da je iskusila komplikacije nakon prvog zahvata u Turskoj, pa je otišla na još dva zahvata kako bi to popravila.</p><p>- Moji bolovi su užasni i ima dana kad ne mogu hodati. Riječ je o stravičnim bolovima, a kad sam im se na to požalila svaki put su mi rekli da je to normalno - kazala je ona.</p><p>U emotivnom videu kaže da je dobila najmanje 20 poruka djevojaka čije su operacije pošle po zlu.</p><p>- Molim vas, odbijte operaciju ako nije pitanje života i smrti. Što god poželite možete ostvariti odlaskom u teretanu. Žao mi je zbog svake štete i utjecaja koje sam prouzročila nagovarajući vas na operaciju - kazala je ona.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Ideju o operaciji dobila je gledajući savršena tijela djevojaka na društvenim mrežama. Priznala je kako je mislila da će biti lakše podnijeti operaciju nego redovito posjećivati teretanu.</p><p>- Nisam bila sretna sa svojim tijelom. Bila sam nesigurna zbog trbuha i stražnjice i htjela sam imati savršeno tijelo. Gledala sam djevojke po društvenim mrežama kako pokazuju svoja savršena tijela, i to sam željela i ja. Bila sam prelijena za odlazak u teretanu, pa mi se činilo da je ovo lakše - nastavila je Renee.</p><p>Klinika u kojoj je obavila operaciju kontaktirala ju je tražeći da ih promovira.</p><p>- Znali su tko i sam htjeli su da im svojim utjecajem pomognem u rastu internetske platforme. Zauzvrat sam zatražila liposukciju gdje bi prenijeli masnoće s trbuha u stražnjicu - nastavila je ona.</p><p>Otišla je u Istanbul na prvu operaciju, no kaže da su kirurzi pogriješili jer su uklonili masnoće s donjeg dijela trbuha, a ne s gornjeg.</p><p>- Tada su krenule i komplikacije i jednostavno se nisam osjećala dobro. U lijevom dijelu stražnjice mi se razvila infekcija - kazala je.</p><p>Vratila se u Britaniju i ondje je završila u bolnici gdje je dobila antibiotike, a na tijelu joj je ostao trajni ožiljak kao podsjetnik na operaciju. Iz iste klinike su je pozvali tri mjeseca poslije da se vrati kako bi ispravili problem. Renee vjeruje kako joj rane nisu u to vrijeme još potpuno zacijelile i upozorila je kirurge na taj problem.</p><p>- Kao klinika, njihova je odgovornost reći mi da nisam u stanju podnijeti ponovnu operaciju. Da nisam još zacijelila. No koliko su mi objasnili, sve je bilo u redu i mogla sam na ponovljenu operaciju - nastavila je.</p><p>No nakon druge operacije, Renee kaže kako nije imala dojam da je postigla izgled kojem je težila. Zato se morala vratiti u Tursku na treću operaciju, no nakon toga joj je nateklo bedro i bilo je bolno na dodir.</p><p>- Probudila sam se i imala sam modrice po nogama - prisjetila se.</p><p>Kaže kako misli da su joj masnoću uštrcali u nogu umjesto u stražnjicu. Sad čeka četvrtu operaciju u Londonu za nekoliko mjeseci i nada se da će tada konačno ispraviti sve tegobe.</p><p>- Moji bolovi su užasni i ima dana kad ne mogu hodati. Riječ je o stravičnim bolovima, a kad sam im se na to požalila svaki put su mi rekli da je to normalno - kazala je ona.</p><p>Dodaje kako je klinika u Turskoj prema njoj promijenila ponašanje kad se na internetu požalila zbog cijele situacije, te joj sad odbijaju vratiti medicinsku dokumentaciju koja joj je potrebna za operaciju u Britaniji.</p><p>- Prošla su četiri mjeseca i još čekam svoje papire. Ne žele mi ih dati jer sam na YouTubeu i na Instagramu objavila video o njima - tvrdi ona.</p><p>Kaže i da će podijeliti fotografije i poruke koje su joj poslale druge žene govoreći o svojim operacijama koje su pošle po zlu.</p><p>- Sve tri operacije su bile promašaj. Otkad sam imala operaciju, nisam sretna - ustvrdila je.</p><p>- Mlade žene i žene diljem svijeta, molim vas, ja se borim za svoje zdravlje - objasnila je.</p><p>Zamolila je pratitelje da radije odaberu odlazak u teretanu ako žele promijeniti tijelo.</p><p>- Možda će potrajati duže, ali vrijedi. Neće vam odgovarati sve što vidite. Prihvatite ono što imate i volite se - poručila je. </p>