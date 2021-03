Uređivanje obrva više je znanost nego umjetnost. Da, dlačice možete oblikovati po svom ukusu (bilo da je to podrezivanje, čupanje ili crtanje), ali većina stručnjaka savjetuje da ne odlazite previše od vašeg prirodnog oblika obrva, jer riskirate da ostanete bez njih.

No što točno trebate napraviti da poboljšate vaš prirodni oblik obrva? Iako, naravno, možete manipulirati svojim obrvama kako god želite, profesionalci imaju opću formulu koju treba imati na umu: 'Slijedite svoj prirodni luk'. U nastavku slijedi trik koji će vam pomoći da pronađete svoj idealni oblik obrva i savršeno ih oblikujete.

Trik za pronalaženje vašeg prirodnog luka obrva

Prvo treba napomenuti da nemaju svi izražen 'luk' na obrvama. To ponajprije ovisi o vašem specifičnom obliku obrva - neki imaju definirani luk, dok drugi mogu imati zaobljeniji luk ili ravniji oblik obrva bez vidljivih kutova. Međutim, bez obzira na vaš konkretan oblik, sve obrve imaju blagi luk, makar se on možda toliko i ne primjećuje.

Joey Healy, stručnjak za uređivanje obrva, rekao je da su obrve sklone ići 'prema gore' pod kutom od 45 stupnjeva kako idu prema vrhu, a 'prema dolje' kako se sužavaju na kraju. Dakle, čak i ako imate prirodno ravne obrve, provjerite te promjene u smjeru rasta dlake, odnosno neposredno prije dlaka koje idu prema dolje i dosežu svoj 'vrhunac'.

Ako vam se pak ova metoda čini prekompliciranom, postoji i lakši način da prepoznate svoj luk bez promatranja sitnih dlačica. Trik za to podijelio je šminker Riku Camp, autor knjige 'I Am Beauty'.

- Uzmite četkicu ili olovku za obrve i postavite je na rub nosa. Usmjerite je dijagonalno od nosnice prema vanjskom rubu zjenice. Ovdje bi se vaše obrve trebale početi savijati i tvoriti luk - objasnio je.

To je klasični trik koji stvarno djeluje jer tako zapravo oblikujete obrve prema obliku svojeg lica, koji je na kraju krajeva kod svih ljudi drugačiji. Osim toga, to vam pomaže da vaše obrve budu simetrične, bez obzira na to popunjavate li ih ili samo održavate pincetom. Nema ništa goreg od toga kada provedete sate i sate pred zrcalom, a obrve vam na kraju ne ispadnu simetrično i onako kako ste ih vi zamišljali, piše Mbg.