Otkrila da je dečko na Tinderu, dao joj suludo objašnjenje za to

Najvažnija stavka ljubavne veze je povjerenje, a jedan je muškarac to narušio sudjelovanjem u aplikaciji za upoznavanje. Razlog kojim se 'objasnio' djevojci mnogi smatraju apsurdnim

<p>Danas se većina upoznavanja potencijalnih partnera odvija online, pa stoga ne čudi što je jedna djevojka poludjela kad je otkrila da njen dečko ima aktivan profil na aplikaciji Tinder, namijenjenoj baš za tu svrhu.</p><p>No više od svega bila je iznenađena bizarnim razlogom koji je dao za to, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/relationships/woman-confronts-boyfriend-having-tinder-22233585">Mirror</a>.</p><p>Neimenovana 29-godišnjakinja na Redditu je napisala post u kojem je željela podijeliti svoju dilemu i čuti tuđa mišljenja. Njena zbunjenost oko toga zašto bi sretno zauzet dečko bio na Tinderu je logična, a otkrila je kako se suočila s njim oko toga. No njegov odgovor ju očito nije umirio.</p><p>Prije nekoliko tjedana, kad je karantena popustila, pričali smo o tome kako će zakazati termin kod frizera. Rekao je da mu se sviđa kako mu stoji duža kosa i da bi je samo malo podrezao. Prije nekoliko dana sam uzela njegov mobitel kako bi odigrala jednu igricu, kad sam primijetila da ima Tinder aplikaciju. Otvorila sam je i otkrila da ima postavljen račun kao žena - tako da dok pregledava prelazi preko muškaraca. </p><p>Pišući na <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/relationships/woman-confronts-boyfriend-having-tinder-22233585">Redditovom forumu za savjete o vezi</a>, žena je rekla: 'Je li moj dečko stvarno napravio Tinder račun kako bi pregledao muške frizure?'</p><p>U njenom postu stoji:</p><p><em>S dečkom sam u vezi već godinu dana, a posljednja tri mjeseca smo živjeli zajedno u karanteni. Sve do karantene je bio kratko ošišan, odnosno obrijan, a zadnja tri mjeseca očigledno nije mogao do frizera. </em></p><p><em>Nije izgledalo kao da je bilo kome slao poruke. Kad sam ga suočila s time, rekao je da je stvorio račun kako bi 'pregledao muške frizure'. Pitala sam ga zašto nije naprosto samo guglao frizure, ali je imao i odgovor na to, rekavši da su to obično samo jedne te iste frizure s modelima, a on je htio vidjeti stvarne frizure normalnih 30-godišnjaka te uzeti sliku s kojom bi se mogao uputiti u frizerski salon.</em></p><p>Djevojka je priznala kako njegovo objašnjenje zvuči moguće, ali i ludo, stoga ju zanima što ljudi misle - koji je stvarni razlog da je napravio Tinder račun?.</p><p>Odgovorilo joj je više od 100 komentatora, s podijeljenim mišljenjima. Iako većini zvuči smiješno takvo objašnjenje, neki vjeruju u njega. Drugi pak smatraju da dečko 'mulja' te da je možda prikriveni gay.</p>