Jaira u videu je demonstrirala kako je to napravila. Nožem je rezala oko sredine, ali nije presjekla do kraja, nego samo do početka sjemenke. Zatim je zavrtjela svaku polovicu dok se obje nisu savršeno razdvojile. Voila, dobila je savršeni mango!

Napisala je: 'Volim TikTok. Nikad više neću rezati mango kao prije.'

Neki su ljudi bili impresionirani 'novom' metodom koju je pokazala, dok je nekolicina istaknula da je slična načinu na koji većina ljudi reže avokado.

Neki od komentara su bili: 'Oh, to ja već dugo radim. To me moja baka naučila','Radim ovo cijeli svoj život. Za drugi način ne znam', dok su neki bili sretni što su naišli na njezin video te su rekli kako odmah sutra to isprobavaju.

Odgovarajući na neke poruke, Jaira je priznala kako bi voljela da je prije znala izrezati ovako mango.

Ideju su gledatelji označili kao 'revolucionarnu', obećavši da će je i sami isprobati.

No bilo je i negativnih komentara koji su rekli kako je 'otkrila toplu vodu', piše Mirror.