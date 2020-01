Otkrili koju kabinu javnih WC-a obavezno trebate izbjegavati

Bilo da ste u restoranu, shopping centru, u klubu ili pak običnom javnom WC-u, u koju ćete kabinu ući ako vam je hitno? Imate li strategiju ili pak ulazite u prvi koji vam se čini slobodan?

Ako mislite da ćete ugledati najčišći WC i najmanje se izložiti potencijalnim patogenima koji vrebaju na takvim površinama u kabini koja se nalazi u sredini, varate se.

Ta logika je česta većini ljudi, pa je zapravo predvidivo ponašanje zaputiti se u središnje kabine. Stoga, znatno je pametnije ući u onaj najbliži, na samom početku, kojeg većina izbjegava.

Nema straha od školjke

Upravo to vam može pomoći u izbjegavanju mogućih infekcija, piše The New York Times. I premda je za žene veći rizik toga da 'pokupe' neku infekciju u WC-u, nije loše ni za muškarce da vode računa o tome.

- Ipak, ne znam nikog da je pokupio neku spolno prenosivu bolest preko WC školjke, osim ako se nije seksao na njoj - kaže Abigail Salyers, bivša predsjednica Američkog udruženja za mikrobiologiju.

Drugim riječima, kako biste sa sjedala uhvatili nešto gadno, klice na njemu moraju proći kroz vaše genitalije ili mokraćni trakt ili ući u vaše tijelo kroz otvoreni ranu ili anus, za što su vjerojatnosti iznimno male. Ako vam se školjka ipak gadi, obrišite je maramicom za dezinfekciju ili obavite ono što imate - čučeći ili stojeći.

Operite i osušite ruke - i ne dirajte ništa

Vrlo je važno oprati ruke nakon korištenja javnog zahoda. Studija iz 2019. je otkrila fekalne bakterije na drškama u javnim WC-ima, kvakama, pa i vratima. Pronađene bakterije uključuju stafilokoke i streptokoke, a pronađeni su čak i na dozatorima sapuna.

- Kad operete ruke, nemojte s tim istim rukama dodirivati slavinu da biste ugasili vodu. To je jedno od najkontaminiranijih mjesta - objašnjava Judy Stone, liječnica zaraznih bolesti.

Savjetuje brisanje ruku papirnatim ručnikom, a ako ga nema, osušite ih u automatskom stroju. Laktovima si pomozite da izađete bez dodirivanja kvaka.

