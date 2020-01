Ovisnica je: Ne može prestati masturbirati, najviše na poslu

Još se sjećam kad sam prvi puta masturbirala na poslu. Bila sam sigurna da će me uhvatiti, ili da će, kad se vratim u ured, svi primijetiti što sam radila. Zaključala sam se u wc i sve je trajalo oko pet minuta i - naravno - nitko ništa nije primijetio, priča anonimna žena koja je na Internetu priznala da je ovisnica o masturbiranju na poslu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Počelo je kao nevina zabava, no ubrzo je postala ovisna o tome. Da bi se lakše nosila s pritiscima posla, jednostavno bi odšetala do wc-.a i posvetila se uživanju. Kaže kako je uvijek imala jaki seksualni nagon te kako se dečko Marco i ona seksaju barem jednom dnevno, odnosno najčešće dva puta, a ponekad i više.

- Uživam u tome i smatram da je zaista uzbudljivo, pa mi je seks uvijek u mislima, kaže. Budući da je menadžerica i upravlja velikim timom, radi pod velikim pritiskom, pa nema vremena za sebe dok ne ode u wc.

- Kako su svi očekivali nešto od mene i bila sam pod stresom zbog prezentacije koju moram održati, otišla sam u kupaonicu, zaključala se u kabini, iako nisam trebala na wc, i sjela na školjku sa spuštenom daskom. Iznenadilo me koliko se mogu uzbuditi tamo pod tim fluorescentnim svjetlom, u središtu zgrade u kojoj rade stotine ljudi.

Foto: Dreamstime

Nakon što sam postigla orgazam, osjećala sam se puno bolje, što mi i nije bilo iznenađenje, jer bih se uvijek nakon orgazma osjećala odlično. Zato često masturbiram kad legnem u krevet, kako bih se lakše opustila i utonula u san, priča žena o tome kako je odlučila masturbirati na poslu prvi puta.

- Iako sam bila sigurna da će svi znati što sam napravila, nitko nije ni trepnuo kad sam se išuljala iz kupaonice. Nastavila sam raditi održavši prezentaciju i praktično lako odradila poslijepodnevne sastanke. Od tog dana počela sam čekati trenutak kad ću se moći maknuti u kupaonicu da 'obavim' što trebam. Postala sam brza u tome.

Fascinantno je koliko se brzo mogu napaliti i prije nego se povučem u kupaonicu. Ponekad bih prije odlaska u kupaonicu pogledala neki pornić ili erotsku priču na svom mobitelu - nikad na kompjuteru od tvrtke! - pa si onda priuštila nekoliko minuta posvećenosti sebi, kaže.

Dodaje kako je njen dečko poludio kad je čuo za to.

- Ponekad bih snimila nekoliko fotografija koje bih mu poslala, no prestala sam ga nazivati za vrijeme masturbiranja, jer se trudim da budem što tiša. S vremenom sam shvatila da je 'odlazak u kupaonicu' postao način na koji sam se nosila s teškim danom na poslu, a onda sam to počela raditi pametnije - otišla bih u kupaonicu odmah ujutro, prije nego što je išta moglo poći po zlu.

Foto: Dreamstime

To mi je pomalo počelo smetati, jer sam, razmišljajući stalno o tome kad bih se mogla opet povući na samo, često gubila koncentraciju na sastancima. To je postao odgovor na sve moje probleme, sve dok moja opsesija masturbacijom nije postala problem, kaže. Dodaje kako ju to i dalje muči, ali se pomalo uči nositi s tim.

- S vremenom sam na večer počela gubiti interes za seks s Marcom jer sam tijekom radnog vremena iskoristila cijeli svoj seksualni nagon. Kad me pitao imam li neku aferu, znala sam da moram nešto promijeniti. Imala sam aferu sa samom sobom. Zato sam pokušala osmisliti druge načine za to da se oslobodim stresa, poput razgovora s kolegom, ili odlaska na kavu.

Nije isto, ali nisam životinja i znam da seksualni čin treba sačuvati za trenutke kad si sam, ili barem s nekim posebnim, kao što je moj dečko, kaže žena. U ispovijesti za The Sun kaže kako i dalje masturbira u kupaonici na poslu nekoliko puta tjedno, no radi na tome da se oslobodi te navike.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: