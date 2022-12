Ova žena nema komplekse: 'Govore mi da izgledam kao Miss Piggy, ali baš me briga'

Nazivaju me svinjom i govore mi da sklonim trbuh, ali nije me briga, neću prestati dijeliti svoje obline i strije, kaže ova mlada djevojka.

Dok se mnogi od nas možda bore sa svojim izgledom tijela, Britanka Ellie Sweet (24), potiče druge da prihvate svoja tijela - obline, celulit, strije i sve ostalo. Influencerica je na društvenim mrežama prikupila 29,9 tisuća pratitelja gdje dijeli sadržaje o samopouzdanju i ljubavi prema sebi.

Ellie posljednje dvije godine objavljuje sadržaje o samoljublju, i iako redovito prima mnogo ljubaznih komentara od onih koji su inspirirani njezinim objavama, nisu svi tako ljubazni.

Ona redovito prima i one zlobne poruke o izgledu pri čemu je mnogi nazivaju svinjom, a drugi joj govore i da mora smršaviti.

- Uobičajeni komentari koje dobivam od mnogih su ti da me nazivaju debelom, što me ne dira, jer 'debela' nije uvreda, to je samo riječ. Također mi poručuju da smršavim i da sam svinja. Neki će napisati i cijeli paragraf o tome kako radim nešto 'tako pogrešno'. Kažu i da bih trebala otići u teretanu i smanjiti trbuh, kao i 'opuštene sise' - priča Ellie.

Kaže i kako su je neki komentatori 'zlostavljali'.

- Stalno su me nazivali 'glupom i debelom', neprestano, iznova i iznova i iznova. Bilo je oko 20 poruka koje govore istu stvar - dodaje.

No, bez obzira na neugodne poruke koje prima, otkrila je da voli dijeliti vlastite fotografije na društvenim mrežama i oduševljena je činjenicom da mnoge njezin sadržaj inspirira.

- Dugo sam se borila da se osjećam dobro u vlastitom tijelu i osjećala sam da oblik i veličina mog tijela nisu normalni zbog toga kako su mediji prikazivali stvari. Kad sam počela viđati druge s točno mojim tipom tijela, to je promijenilo moj način razmišljanja. Otkako sam uvidjela tu perspektivu, da sam uglavnom bila stroga prema sebi, iz toga sam shvatila koliko su mi drugi pomogli i stoga sam željela učiniti da se i drugi osjećaju ugodnije u vlastitom tijelu, bez obzira na veličinu ili oblik - kaže djevojka.

Često dobiva i lijepe poruke. Svaka poruka joj mnogo znači.

- To je razlog zašto ovo radim. Kada vidite da je netko drugi siguran u sebe i osjeća se ugodno u vlastitom tijelu, to je prilično zarazno. Često mi govore da sam im pomogla u stvarima kao što je mogućnost da se pogledaju u ogledalo ili da prvi put obuku bikini. Iskreno, te poruke mi znače sve - iskreno će Ellie.

Snima te poruke i čuva ih u albumu na telefonu, pa ako ikad osjeti da gubi motivaciju, pročita ih i onda se podsjeti zašto to radi.

- Osjećam se tako sretnom, čini mi se da ovo radim s razlogom i da je vrijedno toga. Također mi puno njih šalje poruke tražeći me savjet - ističe.

Ellie je otkrila da je izuzetno samouvjerena i da ne dopušta da je ometu neugodne poruke zlobnika.

- Sada sam definitivno vrlo sigurna u svoje tijelo, ali to zapravo nema nikakve veze s načinom na koji izgledam. Ne fokusiram se na svoju težinu ili tako nešto. Vrlo sam samopouzdana, većinu vremena, sa svojim izgledom, ali često je to zbog načina na koji sam tako programirala svoj um - kaže ona.

Objasnila je i na koji je način to postigla - naučila je da je njezino tijelo jedini stalni dom koji će ikada dobiti.

- Kada živite u svojoj kući, prema svom životnom prostoru ne postupate neljubazno ili s nepoštovanjem, pa ne želim to učiniti jedinom domu koji ću uvijek imati. To sam programirala u svojoj glavi, i većinu onoga što mrzimo u vezi s tijelima i nesigurnostima koje imamo, učili su nas od malih nogu, a meni to pokazuje da se od tih stvari možete odučiti - istaknula je Ellie.

Jedna osoba će ju, kako kaže, gledati i misliti da je užasna, a druga će ju gledati i misliti da je lijepa. Ali oboje je nevažno ako se ne osjeća pozitivno, prema samoj sebi.

- Prije sam prolazila kroz toliko različitih dijeta i glupih stvari, kako bih pokušala učiniti da moje tijelo izgleda na određeni način, ali bez obzira na to što sam radila, nikada se nije promijenilo zbog načina na koji samu sebe vidim - dodala je.

Komentari mogu biti stvarno uvredljivi.

- Kad sam prvi put otvorila društvene mreže, bio je to veliki šok, nisam očekivala da će mnogi biti toliko neljubazni. To mi je u početku stvarno srušilo samopouzdanje, ali mislim da se stvarno dobro nosim s tim - kaže Ellie, dodajući kako netko neće nekome reći užasne stvari ako je sretan u sebi.

- Često mnogi sami po sebi nisu sretni i ne vole da su drugi sretni pa ih pokušavaju srušiti - pojasnila je.

U tim trenucima podsjeća se da to nema nikakve veze s njom i da je to kako se oni osjećaju ustvari njihovo mišljenje.

- Često blokiram ili uklonim pratitelje ako su takvi, jer ih ne želim na svom profilu. Često se smijem komentarima mržnje jer to više govori o njima nego o meni. Kada svojim prijateljima ispričam o porukama koje sam dobila, oni ostanu bez daha i budu stvarno šokirani kako se tako dobro nosim s tim, ali kada na internetu objavite stvari, i to često 'kontroverzne' stvari s kojima se neki ne slažu, to ćete i dobiti - objašnjava djevojka.

Sada kada vidi komentar mržnje ili poruku, to ju više čak i ne dodiruje. Ellie je dalje rekla da se mnogima ne sviđa njezin sadržaj jer nisu spremni prihvatiti otvorenost žena prema svojim tijelima, donosi The Sun.

- Sve što objavim, objavim znajući da se netko možda neće složiti. Uglavnom objavljujem o ljubavi prema sebi, i ima mnogo onih koji su protiv tog svijeta ljubavi i misle da oni koji promiču samoljublje promiču lijenost, ali to nije slučaj. Kada promičete ljubav prema sebi, promičete ljubav prema svome tijelu i ljubazno postupanje prema njemu, ali mnogi se zbune i misle da mi nije stalo ili da ne brinem o sebi. Zapravo, brinem o sebi više nego ikad - pojasnila je Ellie.

Također objavljuje o samozadovoljstvu, pozitivnosti menstruacije i dlakama na tijelu, a to je puno stvari koje mnogi nisu spremni vidjeti ili čuti, kaže.

- Mnogi misle da bi mjesečnice trebale biti privatne, ali to je prirodna stvar i o tome treba razgovarati. Isto je i sa samozadovoljavanjem. Kad si u školi, čujete da dečki to spominju, ali kad bi to spomenula djevojka, bilo bi jako pogrešno, ali to je tako važna stvar i važan dio ljubavi prema sebi. Što se tiče dlaka na tijelu, mnogi očekuju da su žene svježe obrijane, pa ako vide da imam dlake ispod pazuha ili drugdje, misle da nije u redu što sam to pokazala, ali to je prirodna stvar - dodaje.

Zlobni komentari jesu joj srušili samopouzdanje, ali navikla se na to i stalno se podsjeća da to nema nikakve veze s njom i da se mora usredotočiti na sebe, a ne na ono što joj govore.

- Sada kad vidim komentar pun mržnje to me više čak i ne pogađa - istaknula je.

