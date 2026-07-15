Ovaj stan u Zagrebu izgleda kao da je iz časopisa: Dizajnerica je igrom boja napravila čudo!

Među dražim projektima u uređenju interijera su mi uvijek oni kad dobijem klijenta koji se ne boji uzoraka i boja, a to nije tako često. Ljudi se češće odlučuju za svjetliji interijer, s tek ponekim naglaskom u boji, pa kad dobijem priliku, kao što je bilo uređenje ovoga stana od 40 četvornih metara u zagrebačkom naselju Središće, mladog vlasnika koji voli boje, zaista uživam u kreiranju, kaže Bosiljka Antolković, vlasnica M2 Studija za kreativno uređenje interijera, koju smo zamolili da predstavi jedan od projekata koji je bio posebno poticajan za nju.

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- Već na prvom razgovoru s mladim vlasnikom dogodio se 'klik'. Pronašao me preko interneta jer su mu se svidjeli moji projekti u kojima koristim puno boja i pokazalo se da dijelimo sličan ukus. Oboje volimo knjige, umjetnost i poeziju, pa smo se odmah razumjeli - kaže dizajnerica.

Foto: Privatni album

Njegov glavni zahtjev bio je da stan bude živ i da ima što više mjesta za njegovu veliku biblioteku, priča dizajnerica.

Zahvaljujući njezinoj viziji i ljubavi prema detaljima te razgovorima s klijentom o svim detaljima, stvorila je dom koji doista odiše osobnošću.

- Kad sam preuzela stan, bio je star desetak godina i tek djelomično namješten. Kupaonica je bila u izvornom izdanju investitora, prostor nije bio funkcionalno organiziran, a cijeli interijer djelovao je nedovršeno. Kako je mladi zaljubljenik u književnost trebao mjesto za zaista veliku zbirku knjiga, tako su police za knjige postale glavna nit vodilja cijelog uređenja.

Foto: Privatni album

- Umjesto klasičnih zidova, dnevni boravak okružuju veliki ugradbeni ormari u plavim i hrđavo-crvenim tonovima. Osim što skrivaju tisuće knjiga, u sebi imaju i šank za objedovanje, radni stol te kutak za čitanje s foteljom i rasvjetom. Ormari se nastavljaju kroz hodnik prema spavaćoj sobi, kako bi se iskoristio svaki centimetar prostora za pospremanje stvari s kojima u stanu često nemamo kud ako nema dovoljno skladišnog prostora - priča sugovornica.

Iako su u početku planirali zadržati postojeću kuhinju, jer je bila gotovo nova, od toga su na kraju ipak odustali, dodaje. Bijela kuhinja jednostavno nije pripadala ovoj priči i cijeli koncept ne bi funkcionirao.

Foto: Privatni album

- Dugo smo vagali zbog budžeta, ali na kraju smo se odlučili za promjenu i to se pokazalo odličnim što smo je ostavili. No nije to bila samo puka zamjena kuhinjskih elemenata, kuhinju je trebalo potpuno reorganizirati, jer je stara bila vrlo nepraktično organizirana. Tako je kuhinja prilagođena tzv. 'zlatnom kuhinjskom trokutu', tako da su mjesto gdje se hrana hladi, priprema i kuha blizu jedno drugog, da se onaj tko kuha može nesmetano kretati. A plave i antracit sive fronte te drveni detalji i geometrijske podne pločice prostoru daju poseban karakter - priča sugovornica.

Foto: Privatni album

Posebna priča je kupaonica, u koju je uložen veliki dio budžeta.

- Htjeli smo da izgleda kao kupaonica u nekom pomalo otkačenom boutique hotelu. Maknuli smo kadu, napravili prostrani tuš, odabrali upečatljive plave pločice, vodootpornu tapetu s ljubičastim motivima i crno-bijele geometrijske pločice na podu. Željeli smo da svaki ulazak u prostor bude malo iznenađenje - ističe sugovornica.

Foto: Privatni album

Kaže da je zbog želje da se u nekim segmentima koriste što kvalitetniji materijali i rješenja budžetiranje bilo jedan od glavnih izazova tijekom projekta. U čestim razgovorima s klijentom zato su stalno tražili ravnotežu između stvari koje se mogu nabaviti jeftinije i onih koje će prostoru dati poseban pečat.

- Kako bismo ostali unutar planiranih troškova, dio namještaja odabran je u Ikei, no zato su pojedini komadi, poput upečatljivih žutih blagovaonskih stolaca, bili investicija od koje nismo htjeli odustati. I pokazalo se da je to odlično, jer ti stolci sad zaista sjajno izgledaju. Zapravo smo u konačnom namještanju stana cijelo vrijeme balansirali između želja i budžeta. Ponekad smo morali mijenjati planove, ali rekla bih da nas je to često znalo dovesti i do boljih rješenja u odnosu na prvotno planirana - kaže sugovornica.

Foto: Privatni album

Dodaje da joj je ovaj projekt posebno drag jer se odmaknuo od danas vrlo popularnih neutralnih interijera. Na primjer, žute zavjese odlično su se uklopile u boravku, podižu atmosferu i savršeno se slažu s ljubičastom sofom. U kupaonici dominiraju upečatljive plave pločice te vodootporna tapeta s ljubičastim motivima i crno-bijele geometrijske pločice na podu. U spavaćoj sobi prostor opet povezuje zapeta s apstraktnim, nježnim ljubičastim nijansama koja daje dubinu prostoru, dok crni detalji stvaraju kontrast. A ogledala na ormaru dodatno vizualno povećavaju mali prostor, pa ga tako ni relativno tamne boje nisu "zagušile", iako je riječ o relativno maloj kvadraturi.

- Danas su mnogi stanovi lijepi, ali svi su na kraju pomalo nalik jedni drugima - u trendu. Koriste se svijetle boje, uobičajeni elementi i često nema puno iznenađenja u prostoru. Ovdje smo se, pak, igrali bojama, uzorcima i umjetninama te stvorili prostor koji odražava osobnost vlasnika i vrlo je poseban - kaže nam sugovornica.

Foto: Privatni album

Dio te igre prenio se i na izbor rasvjetnih tijela u stanu, kaže.

- Radili smo s rasvjetom koja nije standardna, već se rasvjetna tijela kupuju u komponentama, tako da odvojeno kupite grla, sjenila i druge dijelove, pa ih onda spajate ovisno o tome kakav efekt želite stvoriti u prostoru. Tako smo u Duma storeu na zagrebačkoj Trešnjevci doslovno kupovali komade rasvjetnih tijela koje smo sami kombinirali - priča sugovornica.

Kaže kako iskreno vjeruje da dom treba pričati priču o ljudima koji u njemu žive, a ne samo slijediti trendove te da su baš te “igre” oko nekih detalja najzaslužnije da uspiju u tome.