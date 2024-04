Ovako ćete prepoznati toksična prijateljstva od kojih imate više štete nego koristi, a to ne želite

Prijateljstva mogu biti neki od najvažnijih odnosa koje imamo, s puno smijeha u dobrim trenucima i podrške kad su vremena teška. Ali ponekad može postojati puno očekivanja koja proizlaze iz naših prijateljstava, koja se ponekad stvaraju u djetinjstvu i temelje se na našoj vlastitoj kulturi i vrijednostima. Stručnjaci su otkrili što se događa kada ta prijateljstva odu predaleko i postanu štetna.

Dr. Lisa Turner, stručnjakinja za traume i osnivačica CETfreedoma, ispričala je za Daily Mail kako prepoznati je li prijateljstvo postalo toksično. Kaže kako neki ljudi mogu imati specifična očekivanja u prijateljstvu poput toga koliko često će e čuti ili viđati s prijateljima, koje vrste aktivnosti rade zajedno i slično.

- Ono što prijateljstvo čini 'idealnim' je kada su očekivanja slična, a međusobne vrijednosti slične ili se barem poštuju - kaže. Kad ne možemo razumjeti vrijednosti i uvjerenja jedni drugih, stvari počinju postati štetne, u biti toksične.

Dr. Lisa je rekla: 'Važno je napomenuti da se ova pravila razlikuju ovisno o kulturi u kojoj smo rođeni i odgojeni, obiteljima, pa čak i društvu.'

- Ne postoji fiksni skup pravila prijateljstva koja su zapisana i kojih se svi pridržavaju. Svi to izmišljamo i primjenjujemo najbolje što možemo, testiramo i onda čekamo da vidimo što će se dogoditi.' Dodaje da postoje univerzalno nezdrava uvjerenja o tome kako se ponašati prema prijateljima koja nisu primjerena.

Među njezinim popisom štetnih uvjerenja o prijateljstvima je i uvjerenje da svojim prijateljima trebamo sve reći. Osim toga, neki ljudi imaju ustaljena uvjerenja da se prijatelji uvijek trebaju slagati jedni s drugima, da trebaju dati prioritet međusobnim potrebama iznad vlastitih i da bi trebali biti spremni žrtvovati vlastite potrebe ili želje za dobrobit prijateljstva.

Rob Brennan, životni trener, je ovo proširio i dodao da je nezdravo očekivanje vjerovati da će netko odbaciti sve i biti tu za nas kad god to želimo/trebamo.

Rekao je: 'Nemamo razumijevanja za činjenicu da naši prijatelji imaju svoje putovanje i vlastiti život, a to što ne dolaze svaki put kad ih trebamo ne znači da nas ne vole ili da im nije stalo do nas. Ljubomora je još jedan otrovni problem prijateljstva.'

Objasnio je: 'Na primjer, postovi najboljih prijatelja na društvenim mrežama koji predstavljaju savršenu vrstu odnosa u kojem se neprestano međusobno podržavaju i rade sve zajedno jednostavno nisu realni. Ako jedno od njih učini nešto s nekim drugim, onda bi se to moglo shvatiti kao izdaja, ili ako provode malo previše vremena s nekim drugim, moglo bi doći i do ljubomore - sve su to znakovi nezdrave veze, a na kojima se treba zajednički poraditi. Trebate biti sretni što provode vrijeme s drugim ljudima i sretni što oni slijede svoj životni put.'

- Ova uvjerenja mogu stvoriti nezdravu dinamiku u kojoj se jedna osoba osjeća kao da neprestano daje, a druga stalno uzima, što dovodi do ogorčenosti i frustracije - dodaje dr. Lisa.

Kako se nositi s nepravednim očekivanjima u prijateljstvu?

Kako biste se nosili s tim očekivanjima, važno je napraviti korak unatrag i ispitati zašto ih imate i jesu li 'realni i pošteni'.

- Pokušajte biti iskreni prema sebi o tome što očekujete od svojih prijatelja i jesu li ta očekivanja razumna. Također može biti korisno prenijeti svoja očekivanja svojim prijateljima i imati otvoren i iskren razgovor o tome što svaka osoba treba i želi od prijateljstva - kaže doktorica.

Lisa upozorava da stvari postaju otrovne ako je netko neljubazan, namjerno ili nenamjerno zbog očekivanja koja ima, a nisu ispunjena. Ljudi znaju biti toliko fiksirani na to da budu u pravu da čine sve što mogu kako bi to dokazali, što rezultira povrijeđenim osjećajima.

Ako ne možete razgovarati o ovim problemima i poštivati međusobne granice, onda kaže da bi 'trebali razmisliti je li zdravo za vas nastaviti takvo prijateljstvo.' Važno je zapamtiti da je 'u redu postaviti granice i dati prednost vlastitoj dobrobiti, čak i ako to znači prekid toksičnog odnosa.'

- Ako se mučite nositi se s toksičnim prijateljem, također može biti korisno potražiti podršku od drugih prijatelja ili terapeuta - savjetuje.