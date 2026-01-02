Obavijesti

ZA KOGNITIVNO ZDRAVLJE

Ove četiri navike dokazano usporavaju starenje mozga

Čitanje članka: 2 min
Čitanje članka: 2 min
Foto: Photographer:Sergey Nivens

Kvalitetan san, smanjenje stresa, čvrste društvene veze i redovita tjelesna aktivnost zajedno djeluju poput 'anti-aging' programa za mozak, pomažući ljudima da budu kognitivno bistri

Znanstvenici sa Sveučilišta Florida otkrili su da određeni obrasci ponašanja mogu dovesti do toga da mozak “izgleda” i funkcionira i do osam godina mlađe nego bi se očekivalo s obzirom na kronološku dob. 

1. Kvalitetan san - noćna 'detoksikacija' mozga

San nije samo odmor - to je ključni period u kojem mozak obavlja svoje 'čišćenje'. Tijekom dubokog sna aktivira se glavni sustav za uklanjanje toksina, uključujući beta-amiloidne nakupine povezane s Alzheimerovom bolešću. Nedostatak sna povezan je s ranijim kognitivnim padom i ubrzanim starenjem mozga. 

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

2. Upravljanje stresom i optimizam

Kronični stres luči kortizol, hormon koji dugoročno može oštetiti hipokampus - područje mozga važno za pamćenje i učenje. Istraživanja pokazuju da osobe koje aktivno primjenjuju tehnike opuštanja, mindfulness ili jednostavno njegovanje pozitivnog stava imaju bolju otpornost na kognitivno ispiranje vremena. 

3. Socijalna povezanost - mozak voli društvo

Ljudski mozak je evolucijski strukturiran za interakciju. Redoviti socijalni kontakti - bilo druženja, volontiranja ili zajedničkih aktivnosti - snažno potiču i verbalne i emocionalne centre mozga. Osobe s čvrstim društvenim mrežama pokazuju nižu stopu kognitivnog pada i veću otpornost na stres. 

4. Aktivno življenje - tijelo i um u paru

Redovita fizička aktivnost poboljšava cirkulaciju krvi, dovodi više kisika i nutrijenata do mozga te potiče rast novih neuronskih veza. Najvažnije je kretanje - čak i umjerena aktivnost poput brze šetnje, plivanja ili plesanja ima dokazani učinak na sprječavanje starenja mozga i smanjenje rizika od demencije. 

Što znači “mozak mlađi osam godina”?

Istraživači su koristili napredne MRI metode i strojno učenje kako bi procijenili tzv. moždanu dob - mjerenje koje odražava stanje moždanih struktura i funkcija neovisno o stvarnoj kronološkoj dobi. Oni koji su imali više zaštitnih navika - do četiri - pokazali su znatno sporije starenje mozga kroz vrijeme. 

Zašto su ove navike važne danas?

Broj ljudi starijih od 65 godina i s rizikom od kognitivnog pada i demencije raste globalno. Promjene životnih navika ne jamče 'čudotvorni lijek', ali pružaju snažno oružje protiv ranog gubitka pamćenja, slabije koncentracije i kulturnih posljedica starenja mozga. 

Rear view close up thoughtful mature woman touching forehead, suffering from headache, sitting on couch at home alone, pensive upset middle aged female lost in thoughts, thinking about problems
Foto: sasint

Zdravlje mozga nije samo pitanje genetike  - ono je u velikoj mjeri oblikovano svakodnevnim odlukama. Kvalitetan san, smanjenje stresa, čvrste društvene veze i redovita tjelesna aktivnost zajedno djeluju poput 'anti-aging' programa za mozak, pomažući ljudima da ostanu kognitivno bistri i funkcionalni mnogo dulje.

