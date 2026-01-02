Kvalitetan san, smanjenje stresa, čvrste društvene veze i redovita tjelesna aktivnost zajedno djeluju poput 'anti-aging' programa za mozak, pomažući ljudima da budu kognitivno bistri
Ove četiri navike dokazano usporavaju starenje mozga
Znanstvenici sa Sveučilišta Florida otkrili su da određeni obrasci ponašanja mogu dovesti do toga da mozak “izgleda” i funkcionira i do osam godina mlađe nego bi se očekivalo s obzirom na kronološku dob.
1. Kvalitetan san - noćna 'detoksikacija' mozga
San nije samo odmor - to je ključni period u kojem mozak obavlja svoje 'čišćenje'. Tijekom dubokog sna aktivira se glavni sustav za uklanjanje toksina, uključujući beta-amiloidne nakupine povezane s Alzheimerovom bolešću. Nedostatak sna povezan je s ranijim kognitivnim padom i ubrzanim starenjem mozga.
2. Upravljanje stresom i optimizam
Kronični stres luči kortizol, hormon koji dugoročno može oštetiti hipokampus - područje mozga važno za pamćenje i učenje. Istraživanja pokazuju da osobe koje aktivno primjenjuju tehnike opuštanja, mindfulness ili jednostavno njegovanje pozitivnog stava imaju bolju otpornost na kognitivno ispiranje vremena.
3. Socijalna povezanost - mozak voli društvo
Ljudski mozak je evolucijski strukturiran za interakciju. Redoviti socijalni kontakti - bilo druženja, volontiranja ili zajedničkih aktivnosti - snažno potiču i verbalne i emocionalne centre mozga. Osobe s čvrstim društvenim mrežama pokazuju nižu stopu kognitivnog pada i veću otpornost na stres.
4. Aktivno življenje - tijelo i um u paru
Redovita fizička aktivnost poboljšava cirkulaciju krvi, dovodi više kisika i nutrijenata do mozga te potiče rast novih neuronskih veza. Najvažnije je kretanje - čak i umjerena aktivnost poput brze šetnje, plivanja ili plesanja ima dokazani učinak na sprječavanje starenja mozga i smanjenje rizika od demencije.
Što znači “mozak mlađi osam godina”?
Istraživači su koristili napredne MRI metode i strojno učenje kako bi procijenili tzv. moždanu dob - mjerenje koje odražava stanje moždanih struktura i funkcija neovisno o stvarnoj kronološkoj dobi. Oni koji su imali više zaštitnih navika - do četiri - pokazali su znatno sporije starenje mozga kroz vrijeme.
Zašto su ove navike važne danas?
Broj ljudi starijih od 65 godina i s rizikom od kognitivnog pada i demencije raste globalno. Promjene životnih navika ne jamče 'čudotvorni lijek', ali pružaju snažno oružje protiv ranog gubitka pamćenja, slabije koncentracije i kulturnih posljedica starenja mozga.
Zdravlje mozga nije samo pitanje genetike - ono je u velikoj mjeri oblikovano svakodnevnim odlukama. Kvalitetan san, smanjenje stresa, čvrste društvene veze i redovita tjelesna aktivnost zajedno djeluju poput 'anti-aging' programa za mozak, pomažući ljudima da ostanu kognitivno bistri i funkcionalni mnogo dulje.
