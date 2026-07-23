Ove promjene na jeziku mogu otkriti zdravstvene probleme

Posebnu pozornost trebalo bi obratiti na simptome koji traju dulje od dva do tri tjedna, postupno se pogoršavaju ili su popraćeni krvarenjem, utrnulošću, otežanim govorom, gutanjem ili disanjem.

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Pokretanje videa... VIDEO Jezik | Video: KanalRi

Ranica koja ne zacjeljuje

Afte, manje ozljede i ranice na jeziku najčešće nastaju zbog ugriza, iritacije oštrim zubom ili stomatološkim radom. Takve promjene uglavnom prolaze same od sebe.

Foto: 123RF

Međutim, rana ili čir koji ne zacjeljuju nakon dva do tri tjedna trebali bi se pregledati, osobito ako se nalaze na bočnoj ili donjoj strani jezika. Dodatni razlozi za zabrinutost su tvrdoća promjene, učestalo krvarenje ili postupno povećavanje.

Dugotrajna ranica može biti posljedica kronične infekcije, ali u nekim slučajevima i rani znak zloćudne bolesti usne šupljine.

Iznenadno oticanje jezika

Povećan jezik može biti povezan s različitim stanjima, među kojima su smanjena funkcija štitnjače, alergije, određene infekcije ili rijetki poremećaji taloženja proteina u organima.

Ako se jezik povećava postupno, na njegovim se rubovima mogu pojaviti valoviti otisci zuba. Takvu promjenu trebalo bi spomenuti liječniku, osobito ako je prate umor, promjene tjelesne mase ili drugi simptomi problema sa štitnjačom.

Naglo oticanje jezika predstavlja hitno stanje jer može zatvoriti dišni put. Ako je praćeno otežanim disanjem, gutanjem ili govorom, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć. Uzrok može biti ozbiljna alergijska reakcija ili infekcija koja se brzo širi.

Foto: 123RF

Kvržica, tvrdo mjesto ili zadebljanje

Nova kvržica ili tvrdo područje na jednoj strani jezika ne bi se smjeli automatski pripisati slučajnoj ozljedi. Pregled je posebno važan ako promjena traje dulje od nekoliko tjedana ili je prate utrnulost, krvarenje, bol pri gutanju, slabija pokretljivost jezika ili kvržica na vratu.

Pušenje i učestala konzumacija alkohola poznati su čimbenici rizika za bolesti usne šupljine. Jezik može nadraživati i oštar zub, neodgovarajuća krunica ili drugi loše prilagođeni stomatološki rad.

Bijele ili crvene mrlje

Bijele naslage na jeziku mogu biti posljedica gljivične infekcije, posebno nakon terapije antibioticima. Kod oralne kandidijaze naslage se često mogu obrisati, a ispod njih ostaje crvena i osjetljiva površina.

Foto: 123RF

Bijela, crvena ili kombinirana mrlja koja ne nestaje, osobito ako je hrapava, debela ili tvrda, zahtijeva pregled. Iako uzrok može biti obična iritacija, neke dugotrajne mrlje mogu predstavljati predstadij ozbiljnijih bolesti.

Ako se gljivična infekcija učestalo pojavljuje kod odrasle osobe bez jasnog razloga, liječnik može preporučiti dodatne pretrage, primjerice kontrolu šećera u krvi ili imunološkog sustava.

Gladak, sjajan ili izrazito crven jezik

Zdrav jezik uobičajeno ima blago neravnu površinu. Ako postane potpuno gladak, sjajan, osjetljiv ili bolan, promjena može biti povezana s nedostatkom željeza, vitamina B12 ili folata.

Blijed jezik ponekad se pojavljuje uz anemiju, dok izrazito crvena boja može pratiti upale, infekcije ili autoimune bolesti. Gubitak uobičajene teksture jezika naziva se atrofični glositis, a može se pojaviti i kod osoba s celijakijom.

Jarkocrveni ili „jagodičasti“ jezik

Jarkocrveni jezik s naglašenim kvržicama, koji izgledom podsjeća na jagodu, može se pojaviti uz povišenu temperaturu i grlobolju kod šarlaha.

Kod djece slična promjena može biti povezana i s Kawasakijevom bolešću, rijetkim, ali ozbiljnim stanjem koje uzrokuje upalu krvnih žila. U takvim je slučajevima potrebna brza liječnička procjena.

Jezik se teško pomiče ili skreće u stranu

Iznenadna promjena pokretljivosti jezika, teškoće pri izgovaranju riječi ili skretanje jezika na jednu stranu mogu biti povezani s neurološkim problemima.

Takvi se simptomi mogu pojaviti kod moždanog udara, ozljeda, tumora ili neurodegenerativnih bolesti. Ako se pojave naglo, posebno uz slabost jedne strane tijela, spušten kut usana ili nerazgovijetan govor, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Trzanje ili drhtanje jezika

Blago i povremeno podrhtavanje ne mora nužno značiti ozbiljan problem, no učestalo drhtanje ili nevoljni trzaji mišića jezika trebali bi se prijaviti liječniku.

Ovakve promjene mogu se pojaviti kod esencijalnog tremora, Parkinsonove bolesti ili drugih neuroloških stanja. Nevoljni sitni trzaji, poznati kao fascikulacije, osobito ako ih prate slabost mišića ili problemi s govorom i gutanjem, zahtijevaju neurološku obradu.

Utrnulost i promjena okusa

Utrnulost jezika može nastati nakon stomatološkog zahvata ili lokalne ozljede, no promjena osjeta koja traje ili zahvaća samo jednu stranu jezika ne bi se trebala ignorirati.

Pozornost treba obratiti i na iznenadan gubitak ili promjenu okusa, posebno ako se javlja s drugim neurološkim simptomima.

Dugotrajna ili sve jača bol

Bol u jeziku često je povezana s ranicom, opeklinom, infekcijom ili nadraživanjem. Ipak, bol koja ne prolazi, postaje sve jača ili se širi prema uhu zahtijeva pregled.

Liječnici savjetuju da se prilikom samopregleda ne promatra samo gornja površina jezika. Potrebno je provjeriti i bočne strane te područje ispod jezika, gdje se neke ozbiljnije promjene mogu lakše previdjeti.

Većina promjena na jeziku nije znak ozbiljne bolesti, stoga nema razloga za paniku zbog svake mrlje ili ranice. Ključno je pratiti koliko dugo promjena traje i postoje li dodatni simptomi. Sve što ne prolazi nakon dva do tri tjedna, raste, krvari ili ometa govor, gutanje i disanje trebalo bi pokazati liječniku, stomatologu ili specijalistu za uho, grlo i nos.