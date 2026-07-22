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Zaboravljeno voće djetinjstva: Ovo su sve dobrobiti ogrozda

Piše Anamarija Dukši,
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Zaboravljeno voće djetinjstva: Ovo su sve dobrobiti ogrozda
Foto: 123RF
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Ogrozd je zanimljiv i za ljubitelje prirodne njege kože. Vitamin C koji sadrži sudjeluje u stvaranju kolagena, dok antioksidansi pomažu u zaštiti kože od vanjskih utjecaja.

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Ogrozd je pomalo zaboravljena voćka koja se posljednjih godina ponovno vraća u vrtove, na tržnice i u zdrave jelovnike. Ove male zelene, žute ili crvenkaste bobice osvježavajućeg, blago kiselkastog okusa nisu samo ukusne, već su i prava mala riznica hranjivih tvari.

Iako ga mnogi povezuju s djetinjstvom i starinskim voćnjacima, ogrozd se danas sve češće smatra vrijednom namirnicom u uravnoteženoj prehrani zbog visokog udjela vitamina, minerala i zaštitnih biljnih spojeva.

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Bogat je vitaminom C i jača obranu organizma

Jedna od najvećih prednosti ogrozda je visok udio vitamina C, važnog nutrijenta za normalno funkcioniranje imunološkog sustava. Vitamin C djeluje kao antioksidans i pomaže tijelu u borbi protiv oksidativnog stresa koji nastaje djelovanjem slobodnih radikala.

Osim toga, vitamin C važan je za stvaranje kolagena, proteina koji pridonosi zdravlju kože, krvnih žila, kostiju i hrskavice.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pomaže probavi zbog vlakana

Ogrozd je dobar izvor prehrambenih vlakana koja imaju važnu ulogu u zdravlju probavnog sustava. Vlakna potiču urednu probavu, mogu pomoći kod zatvora i hrane korisne bakterije u crijevima.

Redoviti unos hrane bogate vlaknima povezuje se i s boljom kontrolom šećera u krvi te duljim osjećajem sitosti, što može pomoći onima koji paze na tjelesnu težinu.

Čuva zdravlje srca i krvnih žila

Zahvaljujući kombinaciji vlakana, antioksidansa i biljnih spojeva, ogrozd može biti dio prehrane koja pogoduje zdravlju srca.

Antioksidansi iz bobičastog voća pomažu u zaštiti stanica od oštećenja, dok vlakna mogu pridonijeti održavanju povoljne razine kolesterola.

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Može pomoći zdravlju kože

Ogrozd je zanimljiv i za ljubitelje prirodne njege kože. Vitamin C koji sadrži sudjeluje u stvaranju kolagena, dok antioksidansi pomažu u zaštiti kože od vanjskih utjecaja.

Zdrava prehrana bogata voćem i povrćem može pridonijeti svježijem izgledu kože jer tijelu osigurava važne vitamine i minerale.

Ogrozd
Ogrozd | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ima malo kalorija, a puno okusa

Ogrozd je odličan izbor za međuobrok jer sadrži relativno malo kalorija, a istodobno daje osjećaj svježine i sitosti. Zbog blago kiselkastog okusa može biti zanimljiva alternativa slađem voću ili desertima.

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Kako jesti ogrozd?

Ogrozd se najčešće jede svjež, nakon što se opere i ukloni peteljka. Njegov kiselkasti okus najbolje odgovara uz namirnice koje daju malo slatkoće ili kremastu teksturu.

Evo nekoliko ideja:

  • u jogurtu ili grčkom jogurtu – dodajte šaku ogrozda, malo meda i orašaste plodove za ukusan doručak
  • u zobenoj kaši – njegove kiselkaste note odlično se slažu sa zobenim pahuljicama i cimetom
  • u smoothieju – kombinirajte ga s bananom, jabukom, špinatom ili drugim bobičastim voćem
  • u voćnim salatama – daje osvježavajuću aromu i zanimljiv kontrast slađem voću
  • uz deserte – može se koristiti za nadjeve, preljeve, kolače i pite
  • kao džem ili kompot – tradicionalan način čuvanja ogrozda za zimu
  • uz slana jela – odlično se može spojiti s nekim sirevima, posebno kremastim vrstama
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