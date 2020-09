Ove stvari uništavaju vašu jetru

Jetra je jedan od najvažnijih tjelesnih organa. Kako bi je održali zdravom o njoj se trebamo brinuti. Sve što pojedemo i popijemo, razrađuje se u jetri

<p>Dobra vijest je da se jetra sama oporavlja i da može nadomjestiti oštećene stanice do određene točke.</p><p>Nažalost, kad je jetra toliko oštećena, više se ne može oporaviti. Stoga je važno da što bolje brinete o vašoj jetri, a ovo su štetne aktivnosti, navike i druge stvari koje oštećuju jetru i koje bi trebali izbjegavati</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (sve koristi limuna):</p><h2>1. Alkohol</h2><p>Mnogo je razloga zbog kojih ne biste trebali biti alkoholičar, uključujući činjenicu da bilo koje piće s alkoholom može oštetiti jetru. Svakodnevno konzumiranje alkohola može izazvati masnu bolest jetre, kao i upalu i ožiljke (cirozu).</p><h2>2. Pretilost</h2><p>Pretilost znači da imate previše masnoće u tijelu. Masnoća se nakuplja u jetri, a tako i nastaje masna jetra.Pretilost može biti gora od alkohola jer ne dovodi samo do ciroze i zatajenja jetre, već i do drugih bolesti, uključujući dijabetes i bolesti srca.</p><h2>3. Dijabetes</h2><p>Dijabetes povećava učestalost bolesti jetre i do 50%. Krivac je inzulinska rezistencija. Kad krv ima vrlo visoku razinu inzulina, to uzrokuje debljanje u trbuhu i stoga jetra interno pohranjuje masnoću i ovo dovodi do masne jetre.</p><h2>4. Previše soli</h2><p>Hrana bogata soli može izazvati masnu bolest jetre jer se u tijelu nakuplja tekućinu što je poznato kao zadržavanje vode. Jetra tada nabubri. Svakako smanjite unos prerađene hrane kako biste smanjili unos soli u tijelo.</p><h2>5. Pušenje</h2><p>Pušenje zapravo nema izravan učinak na jetru, ali štetne kemikalije koje se nalaze u cigaretama mogu povećati oksidaciju u stanicama. Ova vrsta stresa doseže jetru, uzrokujući oštećenja koja se ne mogu ispraviti.</p><p>Ovo su stvari za koje ste vjerojatno mislili da su bezopasne, ali zapravo ubijaju jetru:</p><p>• Konzumiranje previše šećera</p><p>• Uzimanje previše lijekova, uključujući biljne dodatke i vitamin A</p><p>• Konzumiranje previše bezalkoholnih pića</p><p>• Preskakanje doručka</p><p>• Nedostatak sna ili buđenje prekasno ujutro</p><p>• Konzumiranje sirove hrane</p><p>Usvojite zdrav način života i dobre prehrambene navike kako biste svoju jetru održali u dobroj formi, prenosi <a href="https://www.stethnews.com/0735/11-ways-you-are-killing-your-liver-right-now/">Steth News</a>.</p><p> </p>