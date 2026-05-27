Ove stvari vagina ne podnosi, a žene ih rade skoro svaki dan

Mnoge žene ne znaju da je vagina organ koji se sam čisti. Održava vlastitu, blago kiselu pH vrijednost, obično između 3,8 i 4,5, zahvaljujući dobrim bakterijama poput laktobacila koje je štite od infekcija. Korištenje agresivnih sapuna, mirisnih gelova za tuširanje ili antibakterijskih proizvoda može poremetiti tu osjetljivu ravnotežu i stvoriti uvjete za razvoj bakterijskih ili gljivičnih infekcija.

Ginekolozi se slažu da je za pranje vanjskog spolovila (vulve) dovoljna samo topla voda. Ako se ipak želi koristiti sapun, treba odabrati onaj najblaži, hipoalergenski i bez mirisa, te ga koristiti isključivo na vanjskom dijelu, nikako unutar vagine.

​- Uvijek vidim pacijentice koje misle da trebaju koristiti jak sapun i trljati to područje, ali obična voda za ispiranje je i više nego dovoljna. Agresivno trljanje može iziritirati vulvu, a mirisni sapuni mogu izazvati iritaciju ako ste osjetljivi - kaže dr. Tosin Goje, ginekologinja s klinike Cleveland.

Ispiranje iznutra - opasna navika

Ispiranje unutrašnjosti vagine, poznato kao tuširanje, jedna je od najštetnijih navika za intimno zdravlje. Iako se često promovira kao način za postizanje čistoće, ono ispire i korisne laktobacile, narušavajući prirodnu floru.

Studije su pokazale da žene koje redovito prakticiraju ispiranje vagine imaju znatno veći rizik od razvoja bakterijske vaginoze, gljivičnih infekcija, pa čak i upalne bolesti zdjelice. Vagina sama regulira svoje okruženje i svako nepotrebno uplitanje može dovesti do problema.

Odjeća koja ne diše

Iako često zanemaren, odabir odjeće ima velik utjecaj na vaginalno zdravlje. Uska odjeća, poput "skinny" traperica, i donje rublje od sintetičkih materijala poput najlona ili elastina zadržavaju toplinu i vlagu. Takvo toplo i vlažno okruženje idealno je za razmnožavanje bakterija i gljivica.

Jedna studija pokazala je da žene koje nose usku odjeću imaju veću vjerojatnost za razvoj kandidijaze. Najbolji izbor je prozračno, pamučno donje rublje. Stručnjaci također savjetuju spavanje bez donjeg rublja kako bi se intimno područje tijekom noći prozračilo.

Poseban oprez potreban je i nakon vježbanja. Zadržavanje u znojnoj odjeći stvara savršene uvjete za infekcije, pogotovo gljivične koje bujaju u vlažnom okruženju. Preporučuje se presvlačenje u suhu odjeću odmah nakon treninga. Slično vrijedi i za kupaće kostime. Dugotrajno nošenje mokrog kupaćeg kostima može iziritirati kožu, a klor iz bazena može narušiti pH ravnotežu, stoga je važno isprati se čistom vodom i presvući se čim prije.

Svakodnevni "prijatelji" koji mogu postati neprijatelji

Dnevni ulošci mnogim su ženama postali dio svakodnevice, no njihova redovita upotreba se ne preporučuje. Ako se ne mijenjaju dovoljno često, mogu stvoriti vlažno okruženje i iritirati osjetljivu kožu vulve, pogotovo ako nisu izrađeni od prozračnih materijala.

Uklanjanje stidnih dlačica također nosi svoje rizike. Iako je stvar osobnog izbora, treba znati da stidne dlačice imaju zaštitnu ulogu, čine prirodnu barijeru između kože i odjeće te omogućuju protok zraka.

Brijanje često uzrokuje sitne posjekotine i mikro-ozljede na koži, što povećava rizik od infekcija, a može dovesti i do neugodnih uraslih dlačica i upala.

*Uz korištenje AI-ja