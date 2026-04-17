ULAGANJE U PREVENTIVU

Irena Hrstić: Sedam od deset preventivno pregledanih ima neki od rizičnih faktora

Piše HINA,
Pula: Ministrica Hrstić svečano otvorila 9. konferenciju o zdravim životnim stilovima “Zajedno s Vama do zdravlja” | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je u petak u Puli kako sedam od deset osoba starijih od 40 godina, koje dvije godine nisu bili kod liječnika obiteljske medicine a odazvale su se na preventivni pregled, ima jedan od nepovoljnih rizičnih faktora za nastanak kronične bolesti. Hrstić je na otvaranju konferencije o zdravim životnim stilovima "Zajedno s Vama do zdravlja" kazala da se ulaganje u preventivu višestruko vraća, te da Mnistarstvo zdravstva čini veliki zaokret u preventivnu medicinu i i u primarno-zdravstvenu zaštitu.

"Na tom tragu je odluka Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o povećanju godišnjeg izdvajanja za razinu primarne zdravstvene zaštite" - poručila je ministrica Irena Hrstić.   

Rezultati rada javnog zdravstva, dodala je, ne vide se odmah, ali su iznimno važni, a upravo oni po pitanju prevencije i preventivnih pregleda za maligne bolesti sada daju rezultate. Navela je kako Hrvatska bilježi povećanje preživljavanja onkoloških pacijenata, primarno kod pacijentica s bolesti dojke, i to za 14 posto.

U posljednjih deset godina u hrvatski zdravstveni sustav uložene seu tri milijarde eura, dok su u zadnjih deset godina četiri puta povećani izdaci za posebno skupe lijekove, naglssila je, dodavši da je od 2016. godine uvedeno 25 novih lijekova u kategoriji posebno skupih lijekova, upravo za onkološke pacijente, kao i više od sto novih indikacijskih područja.

"Sve su to brojke koje dokazuju koliko je važno ulagati u naše zdravlje i brinuti o onome što nas trenutno brine, a to su kronične onkološke i nezarazne bolesti poput kardiovaskularnih, dijabetes, debljina i hipertenzija", poručila je Hrstić.

Medicina nisu samo zgrade i oprema nego su to i ljudi, dodala je te najavila novi smjer kako bi se pokušalo motivirati mlade liječnike za primarnu zdravstvenu zaštitu, a ne samo da odlaze u bolničku zdravstvenu zaštitu.

Konferenciju "Zajedno s Vama do zdravlja" organizira Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u suradnji sa deset gradova partnera, kao središnje stručno okupljanje posvećeno promicanju zdravih životnih stilova, jačanju preventivnih programa te unaprjeđenju međusektorske suradnje u području javnog zdravstva. 

