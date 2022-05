Ove stvari žene smatraju najprivlačnijima na muškarcima

U brojnim anketama na temu što ih najviše privlači na ženi, u top nekoliko odgovora muškarci će najčešće reći - lice, guza, grudi, noge, oči i osmijeh, eventualno mijenjajući redoslijed prioriteta.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Mišićavi' kalendar

Kod fizičkih osobina koje su najprivlačnije na pripadnicima jačeg spola, žene će prvo zamijetiti neke druge stvari, a muškarci najčešće toga nisu svjesni.

Ruke i ramena presuđuju

Najvažnija i najprivlačnija komponenta fizičkog izgleda koja se odnosi na mišićavost ženama su široka ramena, kao i mišićave ruke, osobito podlaktice te veliki dlanovi.

Stražnjica

Većina žena preferira manju i mišićavu stražnjicu na muškarcima. Oko 70 posto njih kaže kako ne bi dale priliku muškarcu koji ima veću stražnjicu od njih, jer to smatraju 'ženskim fizičkim atributom'.

Ženama trbuh važniji od penisa

Dok su muškarci pretpostavili da je treća najvažnija stvar na muškarcu za žene veličina njegovog 'alata', žene su to stavile tek na 9. mjesto svojih prioriteta.

Kao treća najpoželjnija stvar na muškom tijelu je ravan trbuh - a pritom se ne misli na pločice, već na izostanak pivskog trbuha, odnosno 'šlaufa' oko struka koji se savijaju kod sjedenja piše The Richest.

Na četvrtom i petom mjestu su zubi i oči

Bijeli zubi bez vidljivih rupa i karijesa velik su faktor u ocjenjivanju privlačnosti muškarca. Studije otkrivaju da ženama nije toliko bitna simetričnost svih dijelova lica, već čak preferiraju nešto izražajno i nesavršeno, poput izraženog nosa.

Kosa i visina nisu toliko važni

Kozmetičke industrije zarađuju milijune na muškarcima koji su zabrinuti zbog ispadanja kose, no preko 40 posto žena čak preferira ćelave muškarce. Ono što preko 70 posto žena ne voli je održavanje duže frizure unatoč ćelavljenju.

Slična predrasuda vrijedi i oko visine muškarca, pa su ženama po njih privlačni samo muškarci viši od 185 cm. No, to je netočno, jer većina pripadnica nježnijeg spola želi tek da je muškarac viši od nje - optimalno 10 cm.

Osim toga, čini se kako je stil odijevanja muškarca također važan faktor koji oni manje primjećuju kod žena, no one "boduju" na njima. Čak 67 posto žena ne bi izašlo na spoj s muškarcem koji se prema njihovom standardu ne odijeva dobro, prenosi The Richest.

Najčitaniji članci