Ove žene horoskopa najsnažnije vole, sve će učiniti za partnera

Neke od žena u ljubavi se vode pravilom 'Bolje je voljeti i izgubiti, nego nikada ne voljeti', dok druge vrlo brzo primijete da se druga strana ne trudi dovoljno i same odustaju

<h2>Ovan</h2><p>Žena Ovnica toliko strastveno ulazi u vezu da zaboravlja da svaka veza ima svoje rizike i da neće uvijek sve biti kako treba. Ona se jednostavno prepušta leptirićima u trbuhu.</p><p>Žene rođene u ovom znaku se jako trude oko ljubavne veze, i to ponekad može završiti jednostrano, da se ona trudi, a on ne. One vole iznenaditi partnera slatkim darom, planiraju romantične događaje... Srećom, Ovnice brzo primijete kad se druga strana ne trudi i tada i same odustaju od veze. </p><h2>Blizanci</h2><p>Žene ovog horoskopskog znaka obožavaju osjećaj ulaska u novu vezu. To ih uzbuđuje. Vole osjetiti nervozu i osjećaj privlačnosti u isto vrijeme.</p><p>Usprkos strahu, iskreno će govoriti o svojim osjećajima. U početku veze znaju biti nametljive u izražavanju svojih osjećaja i u razmišljanju kako udovoljiti partneru. Upravo je to razlog zašto im ljubavne veze znaju kratko trajati.</p><h2>Vaga</h2><p>Vage su vrlo odane svojim partnerima i izbjegavaju sukobe pod svaku cijenu. One znaju toliko voljeti svoje partnere da bi im sve dale i napravile sve za njih. Na taj način zapravo izražavaju svoje divljenje.</p><p>Vjeruju da su nesebične pa se lako osjećaju povrijeđeno ako procijene da se partner ne trudi jednako. Žene Vage vide ono najbolje u muškarcima s kojima su u vezi i često smetnu s uma da bi im mogli 'slomiti srce'.</p><h2>Strijelac</h2><p>Ove žene su često bahate u svojim vezama, ali zaljube se 'do ušiju' i vole svim srcem. U početku veze proživljavaju nalet strastvenih osjećaja.</p><p>One su svjesne toga da će možda biti povrijeđene i da veza neće dugo trajati, ali svejedno u nju ulaze strastveno. Vrlo brzo postaju posve otvorene i ranjive s partnerom. Vrlo iskreno govore o emocijama. Vode se parolom 'Bolje je voljeti i izgubiti, nego nikada ne voljeti'.</p><h2>Ribe</h2><p>One su vrlo iskrene i emotivne. Kada nekoga vole, neće igrati igrice i neće kalkulirati hoće li biti povrijeđene ili ne. Žene rođene u ovom znaku imaju potpuno povjerenje u partnera, potpuno im se otvore. To je razlog zašto često budu povrijeđene.</p><p>Ribe su svjesne tog rizika, ali smatraju da vrijedi onoga što proživljavaju u tom trenutku, prenosi portal <a href="http://www.yourtango.com/2017298840/which-zodiac-signs-fall-love-too-hard" target="_blank">Your Tango</a>.</p>