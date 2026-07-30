Ovi bogati sendviči s okusom Hvara osvojili su cijeli svijet!

Neka mjesta osvoje vas već prvim zalogajem, a neka pričom koja stoji iza njega. Kinkin, moderni sandwich bar u srcu Hvara, uspio je spojiti oboje. Otvoren bez velike pompe, u samo jednoj sezoni postao je mjesto kojem se gosti vraćaju i koje preporučuju jedni drugima. Razlog nije samo pažljivo osmišljen jelovnik, već ideja da se Hvar može upoznati kroz jednostavnu hranu pripremljenu s jednakom pažnjom kakvu očekujemo od ozbiljne restoranske kuhinje.

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Ime Kinkin možda je prvo što će privući pažnju, a upravo se iza njega krije jedna od najljepših priča cijelog koncepta. Riječ je o starom hvarskom izrazu za hrskavi okrajak kruha – onaj komad koji je često prvi nestajao sa stola. Taj je izraz često koristio vlasnikov djed Dare, pa je od samog početka bilo jasno da će upravo njegovo sjećanje postati dio identiteta novog brenda. Kinkin tako nije samo naziv lokala, nego mala posveta obitelji, otočnom govoru i uspomenama koje nastaju oko zajedničkog stola.

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I upravo se ta filozofija provlači kroz cijelu ponudu. Umjesto da lokalne namirnice ostanu rezervirane isključivo za tradicionalna restoranska jela, u Kinkinu su ih odlučili predstaviti na drugačiji način. Svaki sendvič sadrži barem jedan sastojak koji nosi prepoznatljiv hvarski potpis - bilo da je riječ o kozjem siru, motru koji raste uz morsku obalu, domaćim smokvama, aromatičnom bilju ili ekstra djevičanskom maslinovu ulju. Cilj nije bio napraviti još jedan dobar sendvič, nego stvoriti zalogaj koji će gosta podsjetiti gdje se nalazi.

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Posebnost jelovnika krije se upravo u spoju lokalnih okusa s vrhunskim talijanskim suhomesnatim proizvodima. San Daniele pršut, mortadela i bresaola ovdje nisu glavne zvijezde, već prirodni partneri otočnim namirnicama. Umjesto natjecanja okusa, nastaje ravnoteža koja spaja dvije mediteranske gastronomske tradicije.

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Velik dio onoga što gosti kušaju nastaje upravo u vlastitoj kuhinji. Namazi, pesto, humus i umaci pripremaju se svakodnevno, a svaka je receptura razvijana tako da nadopuni ostale sastojke, a ne da ih preuzme. Iako na kraju sve izgleda jednostavno, iza svakog sendviča stoje brojna kušanja, male dorade i pažljivo traženje ravnoteže.

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Jedan od najboljih primjera te filozofije je sendvič koji spaja San Daniele pršut, hvarski kozji sir, svježe smokve i domaću citrusnu majonezu. Nekoliko pažljivo odabranih sastojaka dovoljno je da svaki od njih dođe do punog izražaja, bez nepotrebnih dodataka ili kompliciranja.

Važan dio cijele priče čine i lokalni proizvođači. U Kinkinu vjeruju da se identitet destinacije ne gradi samo receptima, nego i ljudima koji stoje iza svake namirnice. Zato surađuju s otočnim OPG-ovima i proizvođačima čiji proizvodi svakodnevno pronalaze mjesto u njihovoj kuhinji. Takva suradnja nije samo pitanje kvalitete, nego i način da se zajedno predstavi ono najbolje što Hvar nudi.

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Ponuda se tijekom ljeta prirodno mijenja, prateći ritam sezone. Kada dozru prve smokve ili stigne novo aromatično bilje, upravo tada postaju dio novih kombinacija.



Gosti tako ne dobivaju isti jelovnik tijekom cijelog ljeta, nego okuse koji odražavaju trenutak i godišnje doba u kojem posjećuju otok. Sve više putnika danas destinacije upoznaje upravo kroz gastronomiju. U Kinkinu vjeruju da hrana može biti jedan od najljepših načina doživljaja Hvara. Mnogima je upravo ovdje prvi susret s autohtonim otočnim namirnicama, zbog čega svaki posjet postaje puno više od običnog ručka.

Možda upravo zato Kinkin u kratkom vremenu nije postao samo mjesto gdje se jede dobar sendvič, nego adresa kojoj se gosti vraćaju. Ne zbog velikih riječi ili trendova, nego zbog osjećaja koji ostane nakon posljednjeg zalogaja.

Jer ponekad su dovoljne dvije kriške kruha i nekoliko pažljivo odabranih sastojaka da ispričaju priču o jednom otoku. Uređenje Kinkina potpisuje Lidija Tomas Matijević, a nalazi se u ulici Fabrika 6.