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Jela koja mogu pomoći u smanjenju upala u starijoj dobi

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Jela koja mogu pomoći u smanjenju upala u starijoj dobi
Foto: 123RF
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Nakon 50. godine metabolizam se usporava, mišićna masa postupno opada, a kronične upale postaju sve češći problem. No, stručnjaci ističu da prehrana može pomoći u ublažavanju upala

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Reumatolozi, liječnici specijalizirani za bolesti zglobova i vezivnog tkiva, zato često preporučuju način prehrane sličan mediteranskoj prehrani. Naglasak je na povrću, voću, mahunarkama, cjelovitim žitaricama, zdravim masnoćama i ribi bogatoj omega-3 masnim kiselinama, dok bi prerađenu hranu, zasićene masti i dodane šećere trebalo ograničiti.

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Ako tražite ideje za ručak koji će vas zasititi, a pritom pomoći u borbi protiv kronične upale, ovo su kombinacije koje stručnjaci izdvajaju.

Foto: 123RF

1. Salata s lososom i lisnatim povrćem

Losos je jedan od najboljih izvora omega-3 masnih kiselina EPA i DHA koje pomažu u smanjenju upalnih procesa. U kombinaciji sa špinatom, rikolom ili keljom, rajčicom i maslinovim uljem dobivate obrok bogat antioksidansima, vlaknima i zdravim mastima koje čuvaju srce i zglobove.

Foto: 123RF

2. Varivo od leće

Leća obiluje biljnim proteinima i vlaknima koji pomažu održati stabilnu razinu šećera u krvi te pridonose zdravlju crijeva. Dodate li mrkvu, celer, luk i začine poput kurkume ili đumbira, dobit ćete hranjiv ručak koji pruža dugotrajan osjećaj sitosti.

Foto: 123RF

3. Kvinoja s pečenim povrćem i slanutkom

Kvinoja je cjelovita žitarica bogata proteinima i mineralima, dok slanutak osigurava dodatna vlakna i biljne proteine. Pečeno sezonsko povrće poput tikvica, paprike, brokule ili batata dodatno povećava unos antioksidansa koji pomažu organizmu u borbi protiv kronične upale.

Foto: 123RF

4. Mediteranska salata s grahom

Grah je izvrstan izvor biljnih proteina i topivih vlakana, a u kombinaciji s rajčicama, krastavcima, paprikom, maslinama i maslinovim uljem čini lagan, ali nutritivno bogat obrok. Upravo se mahunarke redovito nalaze među preporukama stručnjaka za zdravije starenje.

Foto: 123RF

5. Integralna tjestenina s povrćem i piletinom

Ako ne želite odustati od tjestenine, birajte integralnu verziju. Dodajte piletinu, brokulu, špinat ili tikvice te umak pripremljen na maslinovom ulju umjesto vrhnja. Tako ćete povećati unos vlakana i smanjiti količinu zasićenih masti u obroku.

Foto: 123RF
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6. Juha od povrća i grahorica

Juhe pripremljene od različitih vrsta povrća uz dodatak graha ili leće jednostavan su način da povećate unos vitamina, minerala i vlakana. Takav ručak posebno je dobar izbor tijekom hladnijih mjeseci jer dugo pruža osjećaj sitosti.

Foto: 123RF

7. Sendvič s integralnim kruhom i tunom

Ako nemate puno vremena za kuhanje, stručnjaci preporučuju jednostavan sendvič od integralnog kruha, tune, avokada i svježeg povrća. Tuna osigurava kvalitetne proteine, dok integralne žitarice i povrće pridonose zdravlju probavnog sustava.

Foto: 123RF
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8. Buddha bowl s raznobojnim povrćem

Ovakav obrok objedinjuje nekoliko skupina namirnica – cjelovite žitarice poput smeđe riže ili kvinoje, mahunarke, lisnato povrće, pečeno povrće, orašaste plodove i zdrave masnoće. Upravo raznolikost boja na tanjuru znači i veći unos različitih antioksidansa koji pomažu u zaštiti organizma od kronične upale.

Foto: 123RF

Što je još važno?

Reumatolozi upozoravaju da ne postoji jedna "čudesna" namirnica koja može izliječiti upalne bolesti ili artritis. Najveći učinak postiže se dugoročnim načinom prehrane koji uključuje mnogo voća, povrća, mahunarki, cjelovitih žitarica, orašastih plodova, maslinovog ulja i ribe, uz redovitu tjelesnu aktivnost, kvalitetan san i održavanje zdrave tjelesne težine. Takav pristup može pomoći u ublažavanju upale, očuvanju pokretljivosti zglobova i zdravijem starenju.

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