Problemi s jetrom ili crijevima mogu utjecati na psihu? Evo što o tome kaže medicina

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 6 min
Problemi s jetrom ili crijevima mogu utjecati na psihu? Evo što o tome kaže medicina
Foto: profimedia

Crijevni mikrobiom i kronične upale sve se češće povezuju s depresijom... Naši liječnici ističu da se psiha i tijelo ne smiju liječiti odvojeno, već kroz cjelovit pristup

Medicinska struka općenito sve više ide za tim da pacijenta kod postavljanja dijagnoze i određivanja terapije promatra kao cjelinu, sa svim psihičkim i tjelesnim tegobama. Posljednjih godina vrlo je prisutna svijest o tome da neki psihički problemi mogu biti povezani s poremećajem u radu jetre, bubrega ili crijeva, na primjer, te da se tu može kriti uzrok psihičkih problema, ali i obrnuto - da psihički problemi mogu izazvati neke probavne smetnje, komentira novi rektor Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. Goran Hauser, internist gastroenterolog i donedavni pročelnik Katedre za internu medicinu KB-a Rijeka, odgovarajući na informaciju da smo razgovarali s pacijentima koji su na vlastitom primjeru posumnjali da je tako, pa čak i s liječnicima, koji kažu da ta svijest još nije kod svih na visokoj razini.

