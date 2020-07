Evo 10 biljaka koje imaju izniman utjecaj na zdravlje

<p>Kod nekih zdravstvenih problema biljni lijekovi mogu biti vrlo učinkovita pomoć uz redovnu terapiju, dok su kod nekih zapravo odlična potpora uz lijekove. Ponekad mogu biti korisni i za prevenciju određenih zdravstvenih problema. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Iskoristite sve ljekovite prednosti biljaka</p><p>Donosimo deset biljaka koje imaju izniman učinak na zdravlje i preporučuje se posegnuti za njima kad se pojave određene smetnje. Naravno, prije njihovog korištenja informirajte se o lijekovima na koje mogu djelovati, pa ograničite upotrebu lijekova, ili ih izbacite, ako je to moguće. </p><h2>Mačja metvica</h2><p>Čaj od ove biljke odličan je za ljude koji imaju problema s nervozom želuca, kao i za one koje muče stres i nervoza, ili nesanica. Nisu poznate negativne nuspojave. </p><h2>Brusnica</h2><p>Korisna je u prevenciji za ljude kod kojih se ponavljaju urinarne infekcije, kao i za ljude s kroničnim prostatitisom. Procjena je da već i pola ili tri četvrtine čaše soka od brusnice mogu biti učinkovita prevencija kod takvih problema. </p><h2>Češnjak</h2><p>Dokazano je da ima snažna antimikrobna svojstva, zbog čega je koristan kao prevencija prehlade. Pomaže i kod upale sinusa. Koristan je i kod proljeva uslijed putne groznice. Jedan do dva režnja češnjaka svaki dan pomažu i protiv hipertenzije. </p><h2>Đumbir</h2><p>Korijen đumbira je odličan lijek kod svih vrsta mučnine i povraćanja. Također, može ublažiti želučane probleme kod crijevne viroze, a preporučuje se i kod gripe. </p><h2>Kadulja</h2><p>Već i jedna čajna žličica suhe biljke oparena u kipućoj vodi dat će čaj koji pomaže protiv grlobolje i kašlja uslijed prehlade. Koristi se i kod prekomjernog znojenja, a istraživanja pokazuju da može pomoći kod prekomjernog znojenja kod žena u menopauzi. </p><h2>Timijan</h2><p>Poznat je po sposobnosti da ublaži probleme vezane uz kašalj i prehladu. To je hlapljivo ulje s antispazmičkim i antimikrobnim djelovanjem. I u ovom slučaju, dovoljna je žličica osušene biljke u šalici vruće vode, pa da osjetite spomenute prednosti. </p><h2>Kurkuma</h2><p>Poznata je po kurkuminu, tvari koja ima snažno protuupalno djelovanje, pa je vrlo korisna u liječenju artritisa, na primjer. No, kao sastojak čaja ili kao začin pomaže kod svih vrsta upala u tijelu. </p><h2>Cimet</h2><p>Odličan je dodatak prehrani za dijabetičare i ljude s visokim krvnim tlakom. Naime, pomaže u regulaciji šećera u krvi, pa ga dijabetičari trebaju uzimati u slučaju previsoke razine šećera u krvi. U kombinaciji s medom djeluje protiv lošeg kolesterola. </p><h2>Aloe vera </h2><p>Poznata je kao lijek za manje opekline i posjekotine jer djeluje obnavljajuće na kožu. Također, vrlo je korisna kod raznih vrsta ekcema, donosi portal <a href="https://www.stethnews.com/0520/10-best-herbs-with-standout-healing-effects/">Steth News</a>. </p><h2>Kamilica</h2><p>Čaj od svježih ili suhih biljaka odličan je lijek protiv anksioznosti i nemira. Vrlo je koristan prije spavanja, kad će umiriti duh i tijelo i pomoći vam da brže zaspite. </p>