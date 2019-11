Ovih 13 grešaka će drastično skratiti život vašem laptopu

1. Držite ga na koljenima

Ako laptop koristite tako da ga držite u krilu ili na koljenima, možete mu skratiti život, piše rd.com.

- Procesor je mozak računala i tijekom rada se zagrijava, a toplina negdje mora izaći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kod većine modela ventilator je na poleđini laptopa, pojašnjava direktor tvrtke Computer Repair Shor Aaron Schoeffler. Ako ventilator prekrivaju hlače ili deka koju držite na koljenima, laptop bi se mogao pregrijati, a u unutrašnjost uređaja mogla bi ući prašina. Prašine se možete riješiti redovitom uporabom komprimiranog zraka, no u pojedinim situacijama to može oštetiti aparat pa ćete morati potražiti stručnu pomoć.

2. Nikad ga ne gasite

Najlakše je na laptopu zaklopiti poklopac kako bi bio spreman za uporabu čim ga sljedeći put otvorite. No ako ga nikad ne isključujete, to znači da vaše računalo ne dobiva nadogradnju koju treba. Sustav mora imati konstantan pristup nadogradnji kako bi ispravio greške.

- Većina tih nadogradnji nije učinkovita ako ne isključite računalo, a zatim ga ponovo uključite, kaže Trey Eiland iz tvrtke 5Q Partners. Preporučuje kako bi laptop trebalo isključiti najmanje jedanput na tjedan, a bolje je ako to činite još češće od toga.

3. Nemate prenaponski zaštitnik

Postoji razlog zašto stručnjaci savjetuju da tijekom olujnog nevremena isključite elektroničke uređaje. - Ako su uključeni u struju, a blizu vaše kuće udari munja, dolazi do prenapona koji će spržiti vaše računalo, kaže Eiland. Smatra kako samo isključivanje uređaja nije dovoljno, te da bi pomoglo ako koristite prenaponski zaštitnik.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

4. Hvatate laptop za ekran

Otvoreni laptop najlakše je uhvatiti za ekran, no to su jako loše vijesti za vaše računalo. U plastičnom kućištu laptopa su metalni vijci koji mogu olabaviti zbog pogrešnog držanja.

- Naravno, metal je jači od plastike. Olabavljeni vijak može ispasti, pa hvatanje laptopa za ekran nakon toga može savinuti plastiku kućišta. Ako se previše savije, u konačnici će puknuti i slomiti se, kazao je Schoeffler. Savjetuje da uređaj prihvatite držeći dno, a ne ekran.

5. Nosite ga u običnom ruksaku

- Kad nosite svoj laptop u ruksaku, stavite ga u odjeljak namijenjen za nošenje računala ako takav u ruksaku postoji. Ili ga stavite u podstavljenu kutiju prije nego što ga gurnete u ruksak, sugerira Eiland. Na taj način, ako vam ruksak ispadne ili ga nespretno udarite, računalo će ostati neoštećeno.

Foto: Dreamstime

6. Niste nadogradili hard drive

Ako nemate najnoviji model, onda vrlo vjerojatno vaš laptop ima tzv. hard disk drive (HDD). Zahvaljujući njemu čujete specifičan zvuk kod uključivanja računala. No taj hard drive nakon nekog vremena ne može raditi dovoljno brzo da bi zadovoljio sve zahtjeve, pa stoga stručnjaci savjetuju nadogradnju u tzv. solid state drive (SSD).

- Velika je razlika kada kod uključivanja računala čekate jednu do dvije minute, ili to sve traje pet do 10 sekundi, kazao je Schoeffler savjetujući da potražite stručnjaka koji vam to može instalirati, jer je riječ o vrijednoj investiciji.

7. Previše programa radi kad uključite računalo

- Ako vam laptop jako sporo radi, pritisnite Ctrl+Shift+Esc kako biste na ekranu dobili Task Manager, savjetuje Schoeffler nastavljajući da zatim nastavite do Start - up taba i ondje potražite listu aplikacija koje se otvaraju prilikom uključivanja računala. Vidjet ćete koliko im vremena treba za početak rada, te koliko vremena oduzimaju kod uključenja. Desnim klikom odaberite programe koje ne koristite svakog dana te kliknite opciju "Disable".

- To ne znači da oni više neće raditi, nego da ćete ih morati pokretati ručno umjesto dosadašnjeg automatskog pokretanja, kaže Schoeffler. Kad sljedeći put uključite računalo, trebalo bi biti puno brže.

Foto: Pexels

8. Nikad ne komprimirate podatke

Tijekom vremena podaci na vašem laptopu mogu postati fragmentirani, a to znači da podaci koji bi trebali stajati jedni pored drugih nisu tamo gdje bi trebali biti. Ako imate Windows laptop, proces defragmentacije je vrlo jednostavan i omogućuje komprimiranje podataka te njihovo stavljanje na predviđenu poziciju kako računalo ne bi moralo raditi uz teškoće.

- U osnovi, to će organizirati vaše podatke na hard driveu na način koji je za laptop puno učinkovitiji. Time ćete organizirati podatke, ali i zatvoriti pukotine među njima, kazao je Eiland. Alat za defragmentaciju trebao bi biti dostupan na samom računalu, pa ukoliko u tražilicu upišete "defrag", trebala bi vam izbaciti mogućnosti.

9. Niste instalirali antivirusne programe

Nadamo se da se podrazumijeva kako su antivirusni programi namijenjeni zaštiti računala od virusa.

- Ako se na računalu pojavi virus ili drugi štetni softver, može napraviti takvu štetu da vam doslovno uništi računalo, kaže Eiland. Većina antivirusnih programa se automatski osvježava, no odaberite program provjerenog brenda i svakako pazite koje poveznice otvarate kako biste zaštitili računalo od štetnih programa.

Foto: pexels

10. Uvijek imate puno otvorenih tabova

Vaš laptop u većini situacija može podnijeti više otvorenih tabova odjedanput. No ako ventilacija ne radi dobro, računalo će teže držati u pogonu sve te stranice zbog čega će raditi pod pritiskom.

- Što više procesor mora raditi, proizvodit će više topline, a to u konačnici skraćuje životni vijek laptopa, upozorio je Eiland.

11. Nikad niste resetirali laptop

Ako vam laptop radi usporeno, možda niste iskušali još jednu opciju. Nije isto što i jednostavno ponovno pokretanje - resetiranje Windows laptopa reinstalira operativni sustav.

- Za svježi početak iz perspektive softvera nema boljeg načina nego početi iznova, pojašnjava Schoeffler. Ako imate Windows 10, pokrenite Settings > Update & security > Recovery > Reset this PC. Dobit ćete dva izbora: zadržite dokumente ili sve uklonite. Ako ne želite izgubiti sve fotografije i dokumente, odaberite prvu opciju. Schoeffler savjetuje da reinstalaciju napravite svake godine.

Foto: Fotolia

12. Niste dovoljno nježni

Morate biti vrlo oprezni kad nosite svoj laptop, osobito ako imate HDD.

- Ako imate nešto što se vrti vrlo brzo, a vi to tresete i bacate uokolo, zasigurno ćete prouzročiti štetu, kaže Schoeffler. Oštećenje harda je među najskupljim popravcima, pa stoga budite oprezni i nježni kad nosite laptop. Ne treba posebno napominjati kako vam ne bi trebao ispasti. Kad je riječ o SSD-u, oni nisu toliko osjetljivi, pa je to još jedan razlog za investiciju.

13. Ne prepoznajete sumnjive linkove

Ako vam se tijekom surfanja pojavi prozorčić u kojem stoji da ste osvojili milijun kuna, nadamo se da ćete s oprezom ugasiti prozorčić. No puno je teže prepoznati prevarante koji se predstavljaju kao vaši prijatelji. Hakeri mogu ući u Facebook profil ili e- mail nekog vašeg prijatelja te vam poslati link.

Nećete ga preispitivati jer je od prijatelja, i pogledat ćete o čemu je riječ. No može se ispostaviti kako je riječ o štetnom programu koji će na vaše računalo prenijeti virus ili će vam ukrasti podatke. Ako vam je bilo što sumnjivo kod poruka koje šalju rođaci i prijatelji, od načina govora do tematike, Schoeffler preporučuje da prije nego kliknete na takav link provjerite kod pošiljatelja je li ga zaista on poslao.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: