Ovih 18 trikova pomoći će vam da bolje razumijete svoju bebu

Plakanje je glavni način na koji beba u prva četiri mjeseca svog života izražava svoje potrebe - no kako roditelji mogu razumjeti plače li beba jer je gladna, jer ju boli ili nešto treće?

Vrste plača:

Plač koji zove: Beba je neko vrijeme bila sama i sada želi da ju netko podigne. Tad neprekidno plače 5-6 sekundi, a zatim ide 20 sekundi pauze u kojima kao da 'čeka rezultate'. Ako nitko ne reagira, ciklus se ponavlja nekoliko puta dok plakanje ne postane neprekidno.

Plač zbog gladi: Može početi plačem koji zove, ali ako bebu ne uzmete i nahranite, plač će se nastaviti i postati histeričan. Dijete bi također moglo okretati glavu i puštati zvukove kao da pucketa ustima.

Foto: Dreamstime

Plač zbog boli: Taj će plač biti monoton, glasan i konstantan, a povremeno će doći do histeričnog kraćeg plača koji ukazuje na to da se bol povećava. No ako se dijete razboli, plač može biti i monoton, ali tih jer nema dovoljno snage za glasne zvukove.

Plač zbog fizioloških procesa: Fiziološki procesi poput plinova u crijevima u početku mogu uzrokovati nelagodu kod djeteta, a ova vrsta plakanja nalikuje cviljenju.

Plač zbog pospanosti: Kad beba želi spavati, ali iz nekog razloga ne može zaspati, plač joj zvuči poput glatkog cviljenja praćenog zijevanjem. Dijete će također trljati oči i uši.

Plač zbog nelagode: Taj plač je iritiran i isprekidan te ga često prati mucanje, a znači da je krajnje vrijeme da bebi provjerite pelenu ili joj je hladno ili pak prevruće. Male bebe mogu ovako plakati i kada žele promijeniti svoje okruženje, kad su 'frustrirane' ili im je dosadno. Foto: Dreamstime

Australska pedijatrica dr. Priscilla Dunstan proučavala je zvukove u najranijem djetinjstvu (do trećeg ili četvrtog mjeseca starosti ) više od 20 godina. U njezinim eksperimentima sudjelovalo je na tisuće beba iz različitih krajeva svijeta, a došla je do zaključka da su primarni refleksni zvukovi internacionalni. Nakon navršenog četvrtog mjeseca bebe počinju zvukovima sve više komuniciraju i izražavaju fizičke potrebe.

Dr. Dunstan otvorila je i vlastitu školu u kojoj podučava nove roditelje da razumiju svoje bebe, a smatra i da kvalitetno prepoznavanje tih zvukova na vrijeme može spriječiti nadolazeću epizodu plača.

Rječnik najčešćih bebinih zvukova:

"Neh" - "Gladna sam!" Ovaj zvuk nastaje kada dijete gurne jezik prema ustima i pokreće ga refleks sisanja.

'Eh' - "Puknut ću!" Ovaj zvuk nastaje kada višak zraka počne napuštati djetetov jednjak i dijete ga pokušava refleksno izbaciti iz usta.

Foto: GettyImages

"Ohh" - "Spava mi se!" Beba proizvodi ovaj 'zvuk umora' tako što savija usne prije zijevanja.

"Heh" - "Nije mi udobno!" Neudobni podražaji tjeraju dijete da se miče i trza ruke i noge. Svi ti pokreti doprinose stvaranju zvuka "Heh", posebno kad su bebina usta malo otvorena.

"Eairh" - "Imam plinove i bolove u trbuhu!" Zvukovi se izobličuju i pretvore u jauk kad dijete napne trbuh i izdahne, pokušavajući se osloboditi boli.

Foto: Dreamstime

Pokreti i govor tijela isto govore mnogo:

Svijanje leđa u luk: Bebe mlađe od dva mjeseca čine to kad reagiraju na bol i kolike. Ako beba leđa izvija nakon jela, znači da je puna.

Ako često radi taj pokret za vrijeme jela, to može biti znak refluksa. Ako je beba starija od dva mjeseca, pokret obično ukazuje na umor i loše raspoloženje.

Okretanje glave u stranu: Ovo je smirujući pokret koji bebe rade ili prije spavanja ili kada su oko nepoznatih ljudi.

Hvatanje za uši: U većini slučajeva, ovaj pokret pokazuje da beba istražuje svoje tijelo, no dobro se posavjetovati s liječnikom ako je taj pokret praćen plačem i često se ponavlja.

Stiskanje šaka: To je znak gladi. Ako ga uspijete primijetiti na vrijeme, možete spriječiti plač.

Foto: Dreamstime Podizanje nogu: To je znak kolika i bolova u trbuhu. Beba pokušava refleksno olakšati bol.

Tresenje rukicama: Taj pokret znači da se dijete uplašilo. Glasan zvuk, jarko svjetlo ili naglo buđenje mogu ovo izazvati, a bebu onda treba utješiti.

Pedijatri preporučuju da razgovarate s bebom što je više moguće, objašnjavate i pokazujete im sve što je u njihovom okruženju, čak i ako se čini da još uvijek ništa ne razumiju. To će im pomoći da brzo počnu komunicirati s voljenim osobama koristeći zvukove i geste, pomoći će im i da se bolje razvijaju.

