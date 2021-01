Bez obzira uključuje li vaša novogodišnja odluka meditaciju ili ste tome već posvećeni, s ovih pet savjeta možete produbiti svoju meditaciju i biti još bolji u tome.

1. Stabilizirajte dah

Ne samo da se brzina našeg daha izravno prevodi u brzinu otkucaja srca i fiziološko stanje, već većina meditacija ima neku vrstu komponente daha koja vam pomaže da ostanete koncentrirani i opustite tijelo. Duboko trbušno disanje izvrstan je način da svoje tijelo dovedete u opušteno stanje i daje vam nešto na što se možete koncentrirati.

Kako duboko disati iz trbuha:

S rukama naslonjenima na trbuh, duboko udahnite, neka vam uzdah iz prsa ide dolje prema trbuhu.

2. Pronađite pravu vježbu za vas

Oslobodite sve predodžbe o tome kako bi meditacija trebala izgledati i radite ono što vam dolazi najprirodnije ili ono kako se vi osjećate najugodnije. Možda je to aktivna meditacija, kao što je svjesno hodanje ili čak pranje posuđa, ili meditacija ljubaznosti. Što se tiče meditacije imate stvarno mogućnosti, odaberite ono što vam najviše odgovara i što vas ispunjava.

3. Vježbajte neosuđivanje

Istina je da meditacija nije zatrpavanje misli. Osobito na početku, jer će se početnik morati naviknuti svjedočiti svojim mislima kad se pojave, bez osuđivanja i dopuštajući im da budu tu gdje jesu. Jednostavnije je reći nego učiniti, jer vam se u glavi može pojaviti bilo koji broj stvari dok pokušavate osjetiti smirenost: 'Pod stresom sam i ovo mi ne pomaže. Loš sam u ovome. Moram u trgovinu kad završim. Zašto se ne mogu usredotočiti?' Ovaj tijek misli nije rijetkost, ali i to je u redu. Neka budu tamo. S vremenom ćete otkriti da postaju sve tiše i tiše.

4. Razmislite o tome gdje ste stigli u životu

Meditacija nam može pomoći u unutarnjem rastu, jer učimo prevladavati mentalne barijere koje stvaramo na putu do najbolje verzije sebe. Jedan od načina da ovaj proces malo potaknete jest da na trenutak namjerno razmislite za vrijeme ili nakon meditacijske prakse. To možete učiniti tjedno ili mjesečno, ili na dane poput rođendana ili Nove godine. Radi se o tome da odvojite vrijeme da primijetite promjene koje ste postigli u sebi i razmislite o tome do kud ste stigli.

5. Ne trudite se previše

I na kraju, jedna od najčešćih meditacijskih prepreka s kojom se ljudi suočavaju je da se previše trude. Umjesto da se koncentriraju oni popuštaju s fokusom i koncentracijom. Umjesto toga, samo se opustite, piše Mind body Green.