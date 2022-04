Ovih 7 boja za kosu apsolutni su hit ovog proljeća: Odvažite se i isprobajte barem jednu od njih

Trendovi boje kose mijenjaju se jako brzo. Prošle sezone u trendu su bili izrazito hladni i ledeni tonovi, a ove godine scenu su osvojili topli tonovi, bakrene i bogate nijanse. Ovaj trend zavladao je i na društvenim mrežama, a mnoge slavne dame počele su mijenjati svoje prepoznatljive plavkaste i hladne lookove za tamnije. Među njima su i Hailey Bieber, Gigi Hadid, J.Lo, i mnoge druge.

Bez obzira želite li hrabro osvježenje ili suptilnu promjenu, postoji mnoštvo zadivljujućih nijansi s kojima možete eksperimentirati ovog proljeća. Uz neodoljivu nijansu veliki hit je postala i lijepa i njegovana gusta kosa pa osim boje pripazite i na te detalje.

Stručnjaci smatraju da će ovih sedam boja ove sezone biti hit:

1. Tamno smeđa

Kao što se vidi na Karlie Kloss i Seleni Gomez, tamno smeđa je boja koju bi ove sezone mogli zavoljeti mnogi, a nisu joj mogli odoljeti ni slavni. Savršen je izbor za sve koji ove godine žele tamniju nijansu kose.

Osim toga, ova boja podsjeća na jutarnju crnu kavu ili tamnu čokoladu.

- Ovu boju često zovu i Louis Vuitton smeđom. Pomislite na boju stare kože Louis Vuitton torbice. Ta boja je jednostavno bogato preplanula, ne previše blijeda, ali nije ni teška ni tamna. Ova nijansa pristaje različitim tonovima kože. No takvu boju i treba njegovati. Najviše će doći do izražaja kod zdrave raspuštene kose koja će obogatiti sjaj nijanse - kaže Tom Smith, slavni frizer.

2. Bakrena

Bakreno crvena srodna je bakreno plavoj, ali ove sezone ona ipak preuzima vodstvo. Ovu nijansu krasi jaka, intenzivna boja, a posebno dobro pristaje svijetlim tipovima kože i odličan je izbor za prirodne plavuše.

Osim toga, izvrsna je za sve one koji nisu spremni na jarku crvenu boju, ali žele nešto slično tome.

3. Boja vanilije

Ako se ne želite odmaknuti od plavih nijansi definitivno biste trebali isprobati bogatu vaniliju. Ova nijansa je klasik, a svijetloplavu boju karakteriziraju hladne i pepeljaste nijanse te je savršen izbor za proljeće i ljeto pred nama.

- Plavu boju nikad ne možemo smatrati trendom. To je jednostavno klasik bez kojeg ne možemo - kaže Matt Rez, slavni frizer i ambasador brenda za Redken.

4. Crno-smeđa

Iako je vrlo tamna, ova boja je zapravo najtamnija nijansa smeđe s vrlo hladnim, pepeljastim podtonom, koja gotovo da daje izgled crne. Također je trenutni favorit slavnih, nedavno viđen na zvijezdama poput Billie Eilish, Dua Lipe, Olivie Rodrigo i Megan Fox.

- Iako vuče na crnu ipak nije skroz crna. Ako ne želite oštru crnu, zamolite svog stilista za najtamniju nijansu smeđe s hladnim pepeljastim tonom - kaže Smith.

5. Toplo-hladna plava

- To je stvarno mekan kontrast tako da ima manje nijansi u kosi, ali nije jednobojna. Još uvijek postoji dimenzija, još uvijek postoje svjetlije i tamnije nijanse - objasnio je Tom. Sve u svemu, toplija je nijansa i dobro će proći na proljeće.

Tehnika ovisi o šišanju do dubine, dimenzije i detalja. Da biste dobili taj luksuzni, bogati izgled, vješta mješavina različitih plavih tonova podići će svjetliju kosu na novu razinu u odnosu na izgled koji dobijemo kada posegnemo za bojom iz kutije.

6. Razigrane boje

Fantastične i vesele boje poput roze, baby blue i drugih su tu da ostanu. Dugine nijanse su u trendu već neko vrijeme, a postale su popularnije tek posljednjih mjeseci.

- Ljudi su spremni ove sezone poigrati se s jarkim bojama. Razigrane dugine boje stvarno ističu unutarnje dijete u nama - kaže Lisa Satorn, viša stilistica salona Nine Zero One u Hollywoodu.

7. Bogata crvena

Ako niste sasvim spremni posvetiti se plavoj, ljubičastoj, zelenoj ili ružičastoj boji kose - ali još uvijek želite učiniti nešto hrabro, razmislite o bogatoj crvenoj. Ovakvi tonovi idealni su za veselo proljeće, a mogu se prilagoditi prema vašoj postojećoj boji kose i podtonovima, piše Real Simple.

