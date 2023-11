Ovih šest kvaliteta slobodni dečki najviše cijene kod žena

Nekoliko je suptilnih osobina koje muškarci žele kod žena. Dobro ih je biti svjestan jer nikada nemate drugu priliku ostaviti prvi dojam, jer tijekom prvih pet minuta upoznavanja, muškarac je već stvorio mišljenje o vama.

Da bi žena osvojila muškarčevo srce, ona mora imati šest suptilnih kvaliteta koje samci smatraju nevjerojatno privlačnim kod žena.

1. Samouvjerenost

Ne radi se o velikom egu, već o tome da se osjeća sjajno i sigurno u sebe te da će ostati jednako iskreno zainteresirana za ono sjajno u vezi muškarca kojeg je upravo upoznala. Samouvjerenost kod dama nevjerojatno je privlačna, jer kada izvana pokazuje koliko se dobro osjeća u vezi sebe, ona tu istu pozitivnu energiju širi u svijet, ne samo za sebe, već i za muškarce kojima je to privlačno.

Foto: Dreamstime

2. Odmjeren smisao za humor

Ona nije plitka i ne smije se prečesto ili predugo onome što možda nije dovoljno smiješno, niti reagira prebrzo, prije nego što on iznese bilo kakvu stvarnu poantu ili ideju. Iznad svega, ona nije sarkastično duhovita niti se šali na račun partnera; radije se uvjerava da se i on šali. Na kraju krajeva, dobar smisao za humor ženino je najveće bogatstvo.

3. Potpuno je prisutna

Usredotočena je na ono što muškarac govori, umjesto da petlja po kosi ili prebire po drugim mislima. Potpuno je razbistrila svoj um i čuje riječi muškarca s kojim je, umjesto da je rastrojena. Kad ide na spoj, važno joj je pokazivati poštovanje. To znači da je odložila telefon i pokazuje istinski interes za temu razgovora, pogotovo ako postoji privlačnost. Kad je potpuno prisutna, gleda ga, stvarno predano slušajući. On osjeća njezinu pozornost, njezine oči na svojim usnama i njezinu reakciju na riječi koje izgovara. Nema ničeg romantičnijeg nego dati muškarcu s kojim je do znanja da je potpuno prisutna s njim.

Foto: Dreamstime

4.Strastvena je

Još jedna suptilna kvaliteta koju muškarci smatraju nevjerojatno privlačnom kod žena je njihova strast prema nečemu. Ona je strastvena kada dijeli svoje ideje, hobije, posao, svoju umjetnost, svoju obitelj ili bilo što što je zanima. Nije važno što ona prenosi; ona mu daje do znanja što želi u životu i čemu aktivno teži. Kada čuje njezine strasti, moći će je bolje razumjeti i također znati da će ona podržati sve oko čega je on također strastven. Možda dijeli sličnu strast poput njega, a to ih može još više zbližiti.

5. Vjeruje vlastitom mišljenju

Toliko žena formira mišljenje o muškarcima s kojima se susreću na temelju onoga što njihovi prijatelji ili obitelj misle o njemu. Ali ovo je ozbiljna pogreška. Suditi nekoga na temelju onoga što drugi govore ili misle znači da mu ne daje priliku da sazna tko je on zapravo. Mnoge dame imaju naviku testirati muškarca kojeg upoznaju na prvom spoju, postavljajući pitanja ili ponašajući se kao da je to neka vrsta razgovora za posao. Umjesto toga, trebali bi stvoriti vlastito mišljenje o njemu, o tome što bi im se točno moglo svidjeti kod njega, i obrnuto.

Foto: Dreamstime

6. Drži do sebe

Vraćajući se na samopouzdanje, ona također izražava koliko se dobro osjeća u svom fizičkom izgledu. I to je nešto što nijedan muškarac ne može zanemariti. Ponosi se svakim detaljem vlastitog izgleda, ne samo odjećom koju nosi ili svojom frizurom, već i malim stvarima poput njegovanih noktiju, oralne higijene te nježnog i suptilnog mirisa. Većina muškaraca primjećuje sve sitnice i cijeni ženu koja brine o svom izgledu iznutra, donosi YourTango.