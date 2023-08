Dosta vam je toga da vas ljudi ne slušaju, promijenite to ovako

Kada razmišljate o načinima kako steći utjecaj na poslu, vjerojatno razmišljate o tome da radite više i nadate se da ćete biti primijećeni kako biste dobili unapređenje. Ali, znanost kaže da biste se možda trebali ponašati kao da znate puno više nego što zapravo znate.

POGLEDAJTE VIDEO:

Studija iz 2012. objavljena u 'Journal of Personality And Social Psychology' došla je do ovog zaključaka tako što je promatrala studente koji su tijekom jednog semestra radili popis povijesnih imena i događaja.

Međutim, neke od stvari na popisu bile su potpuno lažne, ali studenti s visokom razinom samopouzdanja koji su se pretvarali da znaju lažne pojmove bili su i oni koji su imali veći utjecaj na svoje vršnjake. Bez znanja sudionika, neka su imena bila izmišljena.

Istraživači su zatim procijenili da su oni koji su odabrali najviše lažnih informacija bili pretjerano samopouzdani jer su vjerovali da imaju više znanja nego što su zapravo imali.

Foto: Dreamstime

Istraživači su zatim su proveli anketu na kraju semestra, a ti isti pretjerano samouvjereni pojedinci bili su najpopularniji i postigli su visok društveni status u svojim grupama.

Uglavnom, ljudi vjeruju samouvjerenim pojedincima jer su oni najglasniji i najtvrdoglaviji. Također, su ih doživljavali i kao dobrim osobama.

- Najviše samouvjereni ljudi bili su i među najdražima - rekli su autori studije, piše Your Tango.