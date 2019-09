Ovnu najbolje paše Lav, Biku nježna Riba, a Jarcu odani Rak

Imate problema u vezi? Možda zvijezde koje upravljaju vašim horoskopskim znakovima nisu usklađene tako da ste spremni za pravu ljubav. Naime, svaki znak ima neke poželjne osobine, ali nisu svi znakovi kompatibilni. To, naravno, ne znači da na prvi znak neslaganja trebate dići ruke i prekinuti vezu.

Nema strogih i čvrstih pravila oko toga tko se s kim slaže, no neke generalne osobine i karakter znaka mogu biti dobra osnova za procjenu toga kolike su šanse da uspijete, kaže astrologinja Kathy Biehl.

Foto: 123RF

- Istina je da ne možemo predvidjeti kad će se ta neka posebna veza dogoditi, niti što je potrebno da zaiskri između dvije srodne duše, no astrologija i horoskop namijenjeni su tome da vas usmjere prema pravom putu, među ostalim i u ljubavi. Dakle, ako tražite kandidata za romantičnu vezu, možda će vas zanimati i što astrologija kaže o tome koliko ste kompatibilni - kaže ona.

Pritom treba imati na umu da je potrebno dvoje za tango. Naime, svaki znak ima karakteristične osobine, no nemaju ih svi znakovi u jednakom omjeru, niti svima sve jednako paše. Na primjer, jedan znak može biti snažne volje i vrlo odlučan, što drugi znak može procijeniti kao nametanja, a ne nešto vrijedno divljenja, kaže astrologinja Diane Dobry.

Istaknula je specifičan primjer: Jarčevi su obično ozbiljni i bezobrazni, ali i vrlo odgovorni i marljivi. Jednog Strijelca koji je avanturist pomisao na vezu s njim neće usrećiti, kaže ona.

Evo koje osobine traže neki znakovi i informacija o tome kod koji znakovi si bolje odgovaraju od drugih.

Ovan (21. ožujka - 19- april)

Foto: Fotolia

Ovnovi su vrlo dominantne ličnosti, skloni nestrpljenju. Vole donositi važne odluke, pa su dobri šefovi. Također, vole se suočavati s problemima i u tome su jaki, ali ponekad mogu biti malo tupi. Zbog toga Biehl kaže kako neki znakovi neće odgovarati Ovnu.

- Bik, Rak, Djevica i Jarac Ovna mogu smatrati nestrpljivim i nesmotrenim. Rak, Škorpion i Ribe mogu zaključiti da su bezobrazni i bezobzirni, dok bi se Lav mogao sjajno slagati s Ovnom, jer je još jedan znak koji voli biti 'veći od života', kaže astrologinja. Oba znaka imaju jake osobnosti, ali na različiti način, pa bi se mogli uvažavati zbog hrabrosti i biti u vezi bez osjećaja da ugrožavaju jedno drugo. Lav obožava biti zvijezda i u središtu pozornosti, dok je Ovan više pragmatičan u svojoj dominaciji, pa se njihove slične osobine neće 'tući'.

Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Bikovi su vrlo senzualni i vole pružati partneru zadovoljstvo. Stoga ne čudi da bi mogli biti najbolji partner Ribama, inače najromantičnijem znaku zodijaka. Ribe vole živjeti u svijetu mašte i sigurno će ispuniti svaku želju Bika. Oba partnera mogu biti vrlo tradicionalni u udvaranju i jedno drugom na fizički način iskazivati ljubav.

Ako naletite na Bika, a niste u znaku Ribe, bilo bi dobro da baš niste Ovan, Blizanci, Lav ili Strijelac. Niti jedan od tih znakova ne odgovara Biku, kaže Biehl.

Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Foto: Fotolia

Oni se vole zabavljati. Teško ih je prikovati uza se, jer stalno tragaju za novom avanturom. Dok bi neki znakovi, primjerice Bik, Rak, Djevica i Jarac, mogli zaključiti da je Blizanac lepršav, površan i nepouzdan, Strijelac cijeni Blizančev duh. Povežite ih i nema sumnje da će uživati u zajedničkom društvu.

Strijelac će nasmijavati Blizanca, dok će Blizanac Strijelcu pomoći da ostane lepršav.

Rak (21. lipnja do 22. srpnja)

Rakovi se u ljubavi lako zanesu, predaju se potpuno i znaju ugoditi partneru. Uvijek daju duplo više nego što primaju i nisu previše zahtjevni, pa su mnogim znakovima zanimljivi. Na žalost, Strijelcu, ili Blizancima bit će samo odskočna daska za novu avanturu, jer se oni ne vole vezati, no zato bi s Bikom mogli ostvariti kvalitetnu vezu, jer Bik voli kad mu ugađaju.

Ipak, ta veza neće uvijek biti tako uspješna kao veza s Jarcima, koji izuzetno cijene odanost i vole imati nekoga tko im ugađa.

Lav (22. srpnja do 23. kolovoza)

Lav i Ovan su vatreni znakovi, pa su oba partnera vrlo strastvena i kad se zaljube doslovno frcaju iskre. Dijele ljubav prema sportu i zdravom natjecanju, pa bi njihova veza mogla biti vrlo dinamična i puna akcije. Kako oba znaka vole šefovati, to bi moglo dovesti do problema, pa moraju naučiti povremeno prepuštati jedno drugom donošenje odluka.

Unatoč tim preprekama, među njima bi se moglo razviti veliko poštovanje.

Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Foto: Fotolia

Kažu da svi vole Škorpione, koji se smatraju seksualno najpoželjnijim znakom zodijaka, što ne znači da bi svi trebali težiti vezi baš sa Škorpionom. No Djevice se baš mogu okladiti da će njihova ljubavna veza biti uspješna. Iako su Djevice sklone racionalnom i uravnoteženom ponašanju, pravi partner može izvući iz njih strast. A Škorpioni su vatreni i znat će uzbuditi pomalo rezerviranu prirodu Djevice.

S druge strane, Ovan, Blizanci, Lav, Strijelac i Vodenjak vjerojatno su zadnji ljudi na svijetu koji bi Djevice mogli usrećiti. Djevice nije lako shvatiti i neće se složiti s Djevicama jer ih smatraju opreznima i dosadnima.

Vaga (23. rujna - 22 listopada)

Foto: Fotolia

Vage su obilježene ljestvicom pravde, pa imaju snažan osjećaj za pravdu i uvijek pokušavaju učiniti pravu stvar. Oni su i nevjerojatno odani i vole biti u vezi. Nekim znakovima, poput Jarčeva, to bi moglo biti naporno, budući da oni vole distancu. Vage su i vrlo intelektualne, pa su idealan partner za Vodenjake.

Oni su individualci, no privlače ih oni koji mogu voditi fluidan i provokativan razgovor. Ako itko može nagovoriti Vodenjaka na to da se obveže, onda su to Vage.

Škorpion (23. listopada do 22. studenoga)

Foto: Fotolia

Djevica je kritična i stalno analizira i kontrolira sve oko sebe, pa i ponašanje partnera, što bi Škorpiona itekako moglo smetati. Pa, ipak, imaju šanse za dobru vezu, jer bi Škorpiona mogla osvojiti Djevičina organiziranost, a posebno privrženost i odanost koju u vezi iskazuje.

Ukratko, ako Djevica nauči kontrolirati svoju potrebu da stalno nešto kritizira, to bi moglo prerasti u pravu ljubav.

Strijelac (23. studenog do 20. prosinca)

Blizanci su dobar izbor za Strijelca, jer oboje u vezi žele i određenu dozu slobode i lepršavosti i neće od partnera tražiti bezuvjetnu posvećenost. Zato bi mogli ostvariti dugu i uspješnu vezu, iako su povremeno moguće nesuglasice. No, većinu vremena provest će u opuštenoj, ležernoj atmosferi, a manje probleme mogu prebroditi humorom.

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Malo će se tko slagati s Jarcem, jer ljudi u tom znaku mogu biti ozbiljni i pragmatični. Ako ste Ovan, Blizanac, Lav, Vodenjak ili Strijelac, Jarac je loš izbor za ljubavnu vezu, upozorava Biehl. Naravno, Jarci nisu posve loši! Zapravo su odličan partner Rakovima koji vrlo ozbiljno shvaćaju vezu i uvijek su pri ruci partneru.

Oboje su obično čvrsto na zemlji, no Rak je vrlo emocionalan što će malo 'smekšati' Jarca. Rak, s druge strane, u tom odnosu dobiva dozu posvećenosti koja mu je potrebna.

Vodenjak (21. siječnja do 18. veljače)

Intelektualni Vodenjak, snažne i društvene osobnosti, često vrlo duhovit, može se složiti s mnogim znakovima. Na primjer, Biku se može dopasti njegov intelekt, Djevici njegova informiranost i točnost, no jedino s Vagom veza može biti potpuna. To su partneri povezani na intelektualnoj razini, koji dijele ljubav prema umjetnosti, različitim kulturama i ljudima.

Dobro će se slagati jer imaju slične potrebe. Oba su znaka vrlo dinamična i zaigrana pa ovaj odnos neće postati zamoran.

Ribe (19. veljače do 20. ožujka)

Foto: Fotolia

Ribama treba zaštitnik, netko tko će im pružiti sigurnost i oslonac, a nema bolje osobe za to od Bika. Oboje žele izgraditi udobno ljubavno gnijezdo i osjećati se sigurno, uz puno povjerenja u to da ih partner neće izdati. Bik voli dodire i vrlo konkretne izljeve ljubavi, dok su Ribe romantičari, ali više od toga vole udvaranje i osjećaj ljubavi, pa bi ponekad moglo doći do nesuglasica.

To je par koji ima odlične izglede za uspješnu i predanu vezu.