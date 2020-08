Ovo je 5 najboljih biljki za vaš balkon i savjeti za pravu njegu

Mala visina višegodišnjih biljaka čini ih odličnima za prozorske daske, terase i balkone. Umjesto da idete u trgovinu kada trebate grančicu začina, izađite na svoj balkon i uberite ju

<p>S dolaskom vrućih dana gradski balkoni pretvaraju u mjesta na kojima boravimo sve duže i uživamo u toplom vremenu. Većina će vlasnika većih ili manjih balkona iskoristiti ovo lijepo vrijeme da te otvorene prostore urede najbolje što znaju, pa evo nekih biljki koje ne trebaju puno pažnje, a imaju prekrasan miris.</p><h2>1. Španjolski jasmin</h2><p>Jasmin je biljka iz porodice maslina i broji više od 200 različitih vrsta. Cvjetovi jasmina se, između ostalog, koriste u proizvodnji parfema i eteričnih ulja.</p><p>Španjolski jasmin ima bijele i/ili roskaste cvjetove, a cvate uglavnom u proljeće i ljeto. Iako posebno voli sunčane položaje, podnosi i sjenu. Ljeti ga je potrebno češće zalijevati, a u doba cvatnje dobro ga je prihraniti. Za što bogatiju cvatnju zimi ga treba redovito orezivati.</p><h2>2. Ljetni jorgovan</h2><p>Ova je biljka pogodna za uzgoj u vrtovima, ali i na terasama, a za razliku od klasičnih jorgovana koji cvatu u proljeće, ljetni jorgovan cvjeta u ljeto. Dolazi u više boja - bijeloj, ljubičastoj, ružičastoj, žutoj, narančastoj i plavoj.</p><p>Riječ je o brzorastućem grmu, a naziva se ljetni jorgovan zbog cvata u dugim grozdovima, ali i intenzivnog mirisa, Može narasti i do tri metra, a veliki plus definitivno joj je činjenica da nije zahtjevna, dobro podnosi sušu i ako je nekad zaboravite zaliti, nije problem.</p><p>Raste i na polusjenovitim mjestima, ali najviše voli izravno svjetlo.</p><h2>3. Lavanda</h2><p>Sredozemnu je lavandu lako uzgojiti na balkonu, a s njom ćete si osigurati i pravu mirisnu oazu. Ovu mirisnu biljku ljekovitih svojstava i predivne boje najbolje je saditi u proljeće, a za sadnju će vam trebati ili sjemenke ili nekoliko sadnica i prostrana posuda te suha zemlja.</p><p>Lavandu treba redovito zalijevati, ali nikako preobilno. Voli puno svjetla tako da ju postavite na osunčano i prozračno mjesto i držite je podalje od vlažnih područja.</p><h2>4. Smilje</h2><p>Ova ljekovita mediteranska biljka cvate od svibnja do srpnja, a iako će vam, kada razmišljate o smilju, vjerojatno na pamet prvo pasti plantaže i polja smilja, možete ga uzgajati i na vašem balkonu. Bitno je samo da mu osigurate kvalitetan supstrat.</p><p>Smilje dobro podnosi visoke temperature, kao i sušu i voli sunčevu svjetlost, a njegovo aromatično ulje djeluje regenerativno, protuupalno i antioksidativno.</p><h2>5. Drugo začinsko i ljekovito bilje (origano, ružmarin, kadulja, bosiljak, metvica...)</h2><p>Mala visina višegodišnjih biljaka čini ih odličnima za prozorske daske, terase i balkone. Umjesto da odete u trgovinu kada trebate grančicu nekog začina, jednostavno izađite na balkon i uberite ono što ste sami posadili. Samo zapamtite, možete ubrati samo mali dio biljke u jednom trenutku, ne više od 10%, ako želite da ostane živa i uspješna.</p><p>Kako piše <a href="https://zadovoljna.dnevnik.hr/clanak/sedam-biljaka-koje-ce-vas-balkon-pretvoriti-u-mirisnu-oazu---558520.html" target="_blank">zadovoljna.hr</a>, većina začinskog bilja voli svjetlost, odnosno sunce i balkone koji su okrenuti na jug ili jugozapad.</p><p>Pri odabiru začinskog bilja, razmislite što volite konzumirati. Začinsko bilje sadite u posude koje imaju rupice na dnu i koje nisu preduboke.</p>