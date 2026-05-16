Ovo je devet podcijenjenih načina na koji možete iskoristiti tablete aspirina u kućanstvu

Aspirin je osnovna namirnica u gotovo svačijoj kutiji s lijekovima. No, osim što ublažava bol i smanjuje temperaturu, aspirin je koristan za mnoge druge namjene kod kuće, od pomoći u pranju rublja do tretmana protiv peruti. Pogotovo ako mu istekne rok trajanja, lako ga možete prenamijeniti.

Za svaku od dolje navedenih namjena, provjerite koristite li neobloženi aspirin - bit će ga lakše zdrobiti i miješati za neke primjene, a nećete unositi nikakve dodatne sastojke.

Krpanje malih rupa u knaufu

Ako ste u velikoj nevolji - i trebate brzo sakriti neku štetu - možete zdrobiti nekoliko tableta aspirina i pomiješati ih s vodom kako biste stvorili pastu. Nanesite smjesu koja će se sušiti poput ljepila kako bi ispunila rupe.

Umirite ugrize kukaca

Svrbi li vas koža nakon uboda, jednostavno ju navlažite, a zatim utrljajte tabletu preko zahvaćenog područja. Protuupalna svojstva aspirina pomoći će u smanjenju crvenila, otekline i boli na površini.

Očistite kupaonicu i kuhinju

Ako vam ponestane sredstva za čišćenje, otopite dvije tablete aspirina u vodi kao privremeno rješenje. Tu smjesu možete koristiti kao i bilo koje drugo sredstvo za čišćenje za uklanjanje ostataka sapuna ili druge prljavštine po kući. Može biti abrazivno, stoga budite oprezni na osjetljivim površinama.

Uklanjanje mrlja od znoja

Za tretiranje žutih mrlja od znoja na bijeloj odjeći potreban vam je neutralizator za uklanjanje diskoloracije koju je znoj napravio. Budući da aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu, koja razgrađuje protein in znoja, možete ga zdrobiti i napraviti pastu s hladnom vodom te je nanijeti na mrlju. Ostavite da odstoji neko vrijeme te operite odjeću kao obično.

Zalijte svoje biljke

Nekoliko zdrobljenih tableta aspirina u vodi za vaše biljke može ponuditi cijeli niz dobrobiti. Kiselina u aspirinu stimulira imunološki sustav biljke, pomažući u obrani od bolesti i nametnika te ih općenito održava u vrhunskom stanju.

Liječenje mrlja na koži

Kada se zdrobi, pomiješa s vodom i nanese kao pasta na upaljene mrlje na licu i tijelu, aspirin će djelovati kako bi smanjio reakciju vaše kože i pomogao svemu što začepljuje pore da se izvuče na površinu.

Piling za stopala

Kiselina u aspirinu može djelovati kao piling za kožu, a mnogi ljudi (i kozmetičari) pokušali su i hvalili rezultate pretvaranja aspirina i limunovog soka u piling za stopala kako bi omekšali žuljevite noge.

Pomoć kod peruti

Nekoliko zdrobljenih tableta aspirina u šamponu može pomoći u pilingu vlasišta, uklanjanju mrtve kože i ljuskica koje stvaraju perut.

Produžite vijek trajanja cvijeća

U vazu s vodom ubacite zdrobljenu tabletu aspirina. Djeluje povoljno jer cvijeće bolje upija vodu kada ima nizak pH - što kiseli aspirin rješava umjesto vas.