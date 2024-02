Ovo je najopuštajuća pjesma ikad - prema znanstvenicima

Metode za smanjenje tjeskobe su raznolike te nam jedne odgovaraju više od drugih. Naime, prvo je bitno razgovarati sa stručom osobom, a onda i uvidjeti koje od tih tehnika treba primijeniti.

Foto: 123RF

Prema licenciranoj kliničkoj psihologinji Jennifer Taitz, Psy.D., ABPP, autorici knjige 'Stress Resets: How To Soothe Your Body and Mind in Minutes', jedna je pjesma pokazala da čini upravo to. Otkrila je o kojoj se pjesmi radi.

U tradicionalnom bolničkom okruženju lijekovi su često prva obrana protiv tjeskobe. To ima smisla s obzirom na mnoštvo studija i ispitivanja koja podupiru njihovu sigurnost i učinkovitost.

Međutim, istraživači s odjela za anesteziologiju i intenzivnu skrb na Sveučilištu u Pennsylvaniji htjeli su vidjeti može li glazba biti dostojna zamjena. Točnije, usporedili su učinke lijekova s ​​umirujućom pjesmom za smirenje uma prije medicinskog zahvata.

Pjesma korištena u studiji iz 2019., koja je objavljena u British Medical Journalu, zove se 'Weightless' od Marconi Uniona. Polovica pacijenata u eksperimentu koristila je slušalice za suzbijanje buke koje su emitirale ovu pjesmu, dok je druga polovica grupe primala lijek benzodiazepin za smirivanje nervoznih emocija.

Rezultati su vrlo zanimljivi.

- Naime, pjesma je imala slične učinke kao benzodiazepin, ali naravno, pjesme nemaju nuspojava. Očito, ovo je snažno i duboko - otkrila je Taitz.

Također nam ovaj eksperiment pokazuje da je pristup oslobađanju od stresa 'više je više' često pogrešan.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Nevjerojatno je koliko smo otporni, a naša vlastita osjetila su izuzetna jer imaju toliku moć - navela je.

Pjesma Marconi Uniona može se pronaći na većini platformi za glazbu, pustite je kada budete napeti.

No, svatko ima svoje - nekoga možda smiruje nešto drugo, popularne su razne verzije glazbe za opuštanje. Bez obzira koju vrstu glazbe odaberete, možete doživjeti izvanredne dobrobiti glazbene terapije.

Ova praksa kod pacijenata s traumatskim ozljedama mozga pokazala je da je neurološka glazbena terapija (uključujući drevne zvučne prakse) značajno poboljšala izvršnu funkciju, anksioznost i depresiju. Imali su seansu od 30 minuta.

To je poput meditacije jer svakodnevno prakticiranje može samo po sebi donijeti dobrobiti za mentalno zdravlje ili za trenutno olakšavanje uma.

Za početak, možete razmisliti o pokretanju vlastite glazbene liste koja vam pomaže da se smirite. Puštajte je svaki dan ili je imajte pri ruci sljedeći put kada budete pod stresom ili tjeskobom. Rezultati bi vas mogli iznenaditi.

Glazbena terapija za anksioznost pokazala se uspješnom u kliničkim ispitivanjima, pa zašto je ne biste isprobali? Svakodnevno možete zazivati ​​umirujuće melodije za trenutak svjesnog opuštanja ili spremiti svoje omiljene pjesme na popis za reprodukciju kada se osjećate pod stresom, piše mbg.